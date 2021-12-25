Taraftarlar, takımı soyunma odasından geri çağırdı

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sofiane Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Yeniden sahaya döndüler
Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma büyük destek verdi. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra taraftarlar, "Takım buraya gelmeden gitmeyiz, İsmail Çipe 3'lü çektir" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
- Yeniden sahaya çıkan kaleci İsmail Çipe, 3'lü çektirdikten sonra takım arkadaşlarını almak için soyunma odasına gitti. Yeniden sahaya çıkan futbolculara, sarı-kırmızılı taraftarlar alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.