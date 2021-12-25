Spor Taraftarlar, takımı soyunma odasından geri çağırdı
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Taraftarlar, takımı soyunma odasından geri çağırdı

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek, 7 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Mücadele sonrasında taraftarlar, soyunma odasına giden futbolcuları yeniden sahaya çağırdı ve tezahüratlarla destek verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarlar, takımı soyunma odasından geri çağırdı​
Galatasaraylı futbolcular, taraftarların istediği üzerine maçtan sonra yeniden sahaya geldi.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sofiane Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Yeniden sahaya döndüler

Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma büyük destek verdi. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra taraftarlar, "Takım buraya gelmeden gitmeyiz, İsmail Çipe 3'lü çektir" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

  • Yeniden sahaya çıkan kaleci İsmail Çipe, 3'lü çektirdikten sonra takım arkadaşlarını almak için soyunma odasına gitti. Yeniden sahaya çıkan futbolculara, sarı-kırmızılı taraftarlar alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.

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