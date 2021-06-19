Galatasaraylı üye oy kullanmaya sedye ile geldi

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi.

Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.

Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın yarıştığı başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 15.00’te sona erecek.

Galatasaray Kulübü üyeleri bugün yapılacak seçimde sadece bir başkan değil futbol takımının geleceğini teslim edeceği kişiyi de belirleyecek



▪#BurakElmas

▪#MetinÖztürk

▪#EşrefHamamcıoğlu

▪#YiğitŞardan

▪#İbrahimÖzdemir



🤔Fatih Terim pic.twitter.com/BO1HpAAKeR — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 18, 2021



