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Galatasaraylı üye oy kullanmaya sedye ile geldi

Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleşen olağan genel kurulda bir üye, oy kullanmaya sedye ve sağlık ekibiyle birlikte geldi.

Haber Merkezi İHA
Galatasaraylı üye oy kullanmaya sedye ile geldi
Üyenin oy kullanması sağlık çalışanlarının yardımıyla sağlandı.

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi.

Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.

  • Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın yarıştığı başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 15.00’te sona erecek.


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