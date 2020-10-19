Galatasaraylı yıldızın Alanyaspor maçındaki görüntüsü dikkat çekti

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'inde önemli isimler yer almadı. Fatih Terim'in kadro tercihi sosyal medyada gündem olurken 11'de yer almayan isimlerin stadyumdaki görüntüsü dikkat çekti.

Fatih Terim, Kasımpaşa maçına göre 6 futbolcu konusunda değişikliğe gitti.

Omar: Sakatlığı sebebiyle kadroda yok

Emre Taşdemir: Saracchi'nin geri dönüşü sonrasında 11'de yok

Belhanda: Fatih Terim 11'de Emre Akbaba'yı tercih etti

Arda Turan: Fatih Terim 11'de Ryan Babel'i tercih etti.

Feghouli: Fatih Terim 11'de Emre Kılınç'ı tercih etti.

Falcao: Diagne'nin yerine 11'de tercih edildi.

Galatasaray'da 11'de olmayan oyunculardan Younes Belhanda, yedek kulübesinde suratı asık bir şekilde mücadeleyi bekledi ve ısınma hareketleri esnasında mutsuz bir görüntü çizdi. Belhanda'nın arkadaşlarından uzakta oturması da gözlerden kaçmadı.