SÜPER LİG

Galatasaraylı yıldızın Alanyaspor maçındaki görüntüsü dikkat çekti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada önemli bir kadro değişimine imza attı. İlk 11'de olmayan oyunculardan bazılarının görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Younes Belhanda

Younes Belhanda

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'inde önemli isimler yer almadı. Fatih Terim'in kadro tercihi sosyal medyada gündem olurken 11'de yer almayan isimlerin stadyumdaki görüntüsü dikkat çekti.

Fatih Terim, Kasımpaşa maçına göre 6 futbolcu konusunda değişikliğe gitti.

  • Omar: Sakatlığı sebebiyle kadroda yok
  • Emre Taşdemir: Saracchi'nin geri dönüşü sonrasında 11'de yok
  • Belhanda: Fatih Terim 11'de Emre Akbaba'yı tercih etti
  • Arda Turan: Fatih Terim 11'de Ryan Babel'i tercih etti.
  • Feghouli: Fatih Terim 11'de Emre Kılınç'ı tercih etti.
  • Falcao: Diagne'nin yerine 11'de tercih edildi.

Galatasaray'da 11'de olmayan oyunculardan Younes Belhanda, yedek kulübesinde suratı asık bir şekilde mücadeleyi bekledi ve ısınma hareketleri esnasında mutsuz bir görüntü çizdi. Belhanda'nın arkadaşlarından uzakta oturması da gözlerden kaçmadı.

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