Galatasaraylıları sevindiren gelişme: Yıldız futbolcu kadroda yer aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığını atlatan Mario Lemina kamp kadrosunda yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılılar, saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Sivas’a giderek bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer alıyor;