SÜPER LİG

Galatasaraylıları sevindiren gelişme: Yıldız futbolcu kadroda yer aldı

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı geçen Mario Lemina, Demir Grup Sivasspor maç kadrosuna alındı.

Haber Merkezi İHA
Sarı-kırmızılılar Sivasspor maçı hazırlıklarını bitirdi.

Sarı-kırmızılılar Sivasspor maçı hazırlıklarını bitirdi.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığını atlatan Mario Lemina kamp kadrosunda yer aldı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılılar, saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Sivas’a giderek bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer alıyor;

  • Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basketbol maçında antrenör ortalığı birbirine...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.