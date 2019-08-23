Galatasaraylıları yıkan Falcao iddiası

Sarı-kırmızılı taraftarların haftalardır yolunu gözlediği Falcao'nun transferiyle ilgili İspanyol basınında şoke eden bir haber geldi.
AS gazetesinin okuyucuların aktardığı haberde Galatasaray ile Falcao arasında görüşmelerin tıkandığı belirtildi.
Golcü arayışında olan Valencia'nın Falcao için devreye girdiği ifade edildi.
- Öte yandan Monaco Kulübü, Radamel Falcao'nun takımla birlikte antrenmanlara başladığını açıkladı.
AS'ta yer alan haberde Galatasaray ile Falcao arasında görüşmelerin tıkandığı, Kolombiyalı futbolcu için Valencia'nın devrede olduğu iddia edildi. pic.twitter.com/WfQFQFiuLx
AS'ta yer alan haberde Galatasaray ile Falcao arasında görüşmelerin tıkandığı, Kolombiyalı futbolcu için Valencia'nın devrede olduğu iddia edildi. pic.twitter.com/WfQFQFiuLx— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ağustos 2019
Ahmet Bulut "Sorun yok" demişti
Transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut dün yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" ifadelerini kullanmıştı.
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