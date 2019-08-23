Galatasaraylıları yıkan Falcao iddiası
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Galatasaraylıları yıkan Falcao iddiası

Galatasaray ile Kolombiyalı golcü Falcao arasındaki transfer görüşmelerinin sonlandırıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao, Monaco formasıyla çıktığı 140 maçta 83 gol attı 14 de asist yaptı.

Falcao, Monaco formasıyla çıktığı 140 maçta 83 gol attı 14 de asist yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarların haftalardır yolunu gözlediği Falcao'nun transferiyle ilgili İspanyol basınında şoke eden bir haber geldi.

AS gazetesinin okuyucuların aktardığı haberde Galatasaray ile Falcao arasında görüşmelerin tıkandığı belirtildi.

Golcü arayışında olan Valencia'nın Falcao için devreye girdiği ifade edildi.


  • Öte yandan Monaco Kulübü, Radamel Falcao'nun takımla birlikte antrenmanlara başladığını açıkladı.

Ahmet Bulut "Sorun yok" demişti

Transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut dün yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Falcao'ya henüz izin çıkmadı
Falcao'ya henüz izin çıkmadı

Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı.Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'ya gitti.Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.


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