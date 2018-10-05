SÜPER LİG

Galatsaray'ın belalısı Antalyaspor

Sarı-kırmızılı takım Antalyaspor'la yaptığı son 21 lig maçından 8'ini kazanabildi, 13'ünde puan kaybetti. İki takım arasında lig tarihinde yapılan 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı.

Haber Merkezi AA
Sarı-kırmızılılar yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Sarı-kırmızılılar yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Fotoğraf: İsa Terli / AA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarınki rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.

Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.

Ligde 45. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Galatasaray 3 eksikle Antalya'da
Galatasaray 3 eksikle Antalya'da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.Galatasaray'da 3 eksikSarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.Mariano sınırdaGalatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.Son 3 deplasman maçında yenildiGalatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.Yenilginin faturası Gomis'e çıktı

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