ÖZET | Galler 0-3 İngiltere

İngiltere, Galler'i net bir oyunla birlikte 3-0 mağlup ederek B Grubu'nu ilk sırada bitirerek son 16 turuna adını yazdırdı.

İngiltere sürprize izin vermedi

İngiltere, Galler ile Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşılaşırken, müsabakada Slovakyalı Slavko Vincic düdük çaldı. 50. dakikada Marcus Rashford, kullandığı harika frikik ile İngiltere'yi 1-0 öne geçiren golü attı. 25 yaşındaki yıldız futbolcu attığı gol ile turnuvanın ilk frikik golünü atmış oldu.

Rashford'un golünden hemen iki dakika sonra Harry Kane'in yerden arka direğe pasında temiz bir vuruş yapan Phill Foden, Galler karşısında takımını 2-0 öne geçirdi. 68. dakikada ise Marcus Rashford, kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü attı ve maçın skorunu tayin etti.

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İngiltere 3-0'lık skorla birlikte B Grubu'nu 7 puanla lider bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. İngilizlerin son 16 turundaki rakibi ise Senegal oldu.

İngiltere - Galler maç özeti

İngiltere - Galler maçının özetini izlemek için tıklayınız.