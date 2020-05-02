LA LİGA

Gareth Bale ABD'de oynamaya sıcak bakıyor

İspanya ekibi Real Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Gareth Bale'in sezon başında takımdan ayrılacağı iddia edilmiş fakat transferi gerçekleşmemişti.

Gareth Bale'in sezon başında takımdan ayrılacağı iddia edilmiş fakat transferi gerçekleşmemişti.

"The Hat-Trick" isimli podcast yayınına konuk olan Bale, "MLS, son yıllarda gözde olan ve popülaritesi artan bir lig. Artık daha fazla futbolcunun ABD'de futbol oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor. Tatillerde Los Angeles'a gitmeyi de seviyorum" ifadelerini kullandı.

ABD futbolunun gelişimine dikkati çeken 30 yaşındaki Bale, "MLS'i gerçekten seviyorum. Yıllardır gelişiyor. ABD'ye sezon öncesi kamplarına gittiğimizde zor maçlar oynuyoruz. Standartlar gitgide yükseliyor. Kulüpler, tesisler ve statlar gelişmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

  • Real Madrid'deki performansı tartışma konusu olan Bale, İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.