Gattuso'dan Arsenal'li futbolcuya övgü

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Arsenal forması giyen İngiliz futbolcu Jack Wilshere hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

26 yaşındaki yıldız ismin her ligde forma giyebilecek kapasitede olduğunu söyleyen Gattuso, şu açıklamayı yaptı:

Benzeri yok. İngiliz futbolcu kişiliğine, İspanyol futbolcu kalitesine sahip. Benim çok sevdiğim iki farklı kültür. Belki çok fazla hızlı değil ama teknik kapasitesi çok iyi. Topu ayağına aldığı zaman nereye göndereceğini biliyor.

Transfer söylentilerine kapı araladı

Gattuso'nun bu açıklamaları transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz futbolcunun kontratını uzatmaması halinde Milan'a transfer olabileceği ifade ediliyor.