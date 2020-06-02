Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu

TJK’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ara verilen at yarışlarının programını açıkladı.

Buna göre yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü itibarı ile başlayacak. 428 yarış gününün bulunduğu 2020 yılı revize yarış programının da onaylandığı ifade edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen ve Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda koşulacak.

Bazı önemli koşu günleri de şöyle oldu;