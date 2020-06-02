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Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışlarının 10 Haziran’da başlayacağını, Gazi Koşusu’nun ise 30 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
At yarışları

At yarışları

TJK’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ara verilen at yarışlarının programını açıkladı.

Buna göre yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü itibarı ile başlayacak. 428 yarış gününün bulunduğu 2020 yılı revize yarış programının da onaylandığı ifade edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen ve Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda koşulacak.

Bazı önemli koşu günleri de şöyle oldu;

  • Orhan Meker Serbest Handikapı: 10 Haziran
  • Cevdet Karataş Serbest Handikapı: 11 Haziran
  • TBMM Koşusu: 4 Temmuz
  • Dişi ve Erkek Tay Deneme koşuları: 12 Temmuz
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 25 Temmuz
  • Kısrak Koşusu: 2 Ağustos
  • Gazi Koşusu: 30 Ağustos
  • Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu: 3 Eylül
  • TJK Koşusu: 4 Ekim
  • Ankara Koşusu: 24 Ekim
  • Uluslararası Yarış Festivali: 24-25 Ekim
  • Çaldıran Koşusu: 8 Kasım
  • Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu: 14 Kasım
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