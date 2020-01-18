Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 51. dakikada Max Kruse ve 90+2. dakikada Muriqi'in attığı golle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 34'e yükseltirken, Gaziantep ise 24 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Gaziantep ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
- İlk 11'ler
- Gaziantep: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kayode, Kenan
- Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi
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