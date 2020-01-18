SÜPER LİG

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'i 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gaziantep FK - Fenerbahçe

​Gaziantep FK - Fenerbahçe

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 51. dakikada Max Kruse ve 90+2. dakikada Muriqi'in attığı golle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 34'e yükseltirken, Gaziantep ise 24 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Gaziantep ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

  • İlk 11'ler
  • Gaziantep: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kayode, Kenan
  • Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Go...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.