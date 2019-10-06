Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: 1-2

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 11'e yükseltirken, Gaziantep ise 11 puanda kaldı.

13’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında topu süratle ceza sahasına taşıyan Visca kale önündeki Crivelli'yi gördü, Topun gelişine dokunan Crivelli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

18’inci dakikada Başakşehir'de Azubuike, Güray Vural'ın yaptığı hareketin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi, VAR kontrolünün ardından Güray'a doğrudan kırmızı kart göstererek oyundan attı.

24’üncü dakikada Başakşehir'de Skrtel'in geri pasında kaleci Mert Günok topu ayağından çıkarmakta geç kalınca araya Twumasi girdi ve topu ağlara gönderdi:1-1

55’inci dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında İrfan Can'ın pasında Visca topu Crivelli'ye çıkardı. Fransız futbolcunun yakın mesafeden sert şutu üstten auta gitti.

60’ıncı dakikada ev sahibi takım sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Twumasi’nin içeriye gönderdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

71’inci dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca topu kale önündeki Crivelli'yi çıkardı, Crivelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

83’üncü dakikada Başakşehir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vurdu, direğe çarpıp oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.