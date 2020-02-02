Gaziantep FK - Sivasspor: 5-1

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Gaziantep'in gollerini 4. ve 44. dakikalarda Maxim, 39. dakikada Muhammet Demir, 78. dakikada Diarra ve 86. dakikada Kenan Özer kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 31. dakikada Hakan Arslan attı.

Gaziantep'in yeni transferi Alexandru Maxim ilk maçında lideri yıktı Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'nın devre arasında mutlaka alınmasını istediği Rumen orta saha oyuncusu Maxim, ilk maçında Sivasspor'a karşı 2 gol attı 1 de asist yaptı. Çıktığı ilk mücadelenin 45 dakikasında muhteşem bir performans sergileyen oyuncu hakkında sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.Opsiyonu Gaziantep'e verilmedi29 yaşındaki orta saha oyuncusu Maxim ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştı. Mainz'den kiralık olarak alınan oyuncunun satın alma opsiyonu yok. Futbola ülkesinin takımlardan Ardealul'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 235 resmi müsabakaya çıkan Maxim, 31 gol kaydetti. Rumen oyuncu milli takımının formasını da 39 kez giydi.Gaziantep'in sosyal medya hesabı da yıldız ismin attığı gollerle ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulundu;🔥 Maxiiiiiiiim, Maxiiiiiiim, Maxiiiiiiim! 👏 Bu golü yazarak anlatmak isterdik ama kelimeler yetmez; muhteşem! pic.twitter.com/CPL1AgKWCe— Gaziantep FK (@GaziantepFK) 2 Şubat 2020

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltirken, Sivasspor ise 41 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.