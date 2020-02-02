Gaziantep FK - Sivasspor: 5-1

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 mağlup etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Gaziantep'in gollerini 4. ve 44. dakikalarda Maxim, 39. dakikada Muhammet Demir, 78. dakikada Diarra ve 86. dakikada Kenan Özer kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 31. dakikada Hakan Arslan attı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltirken, Sivasspor ise 41 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
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