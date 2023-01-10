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Süper Lig'de istifa: Başkan görevi bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Cevdet Akınal, görevinden ayrıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal neden istifa etti?
Cevdet Akınal

Gaziantep Futbol Kulübü’nde istifa şoku yaşandı. Süper Lig’de zor günler geçiren ve son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep ekibinde yaklaşık bir ay önce tekrar göreve seçilen Başkan Cevdet Akınal ve yönetim kurulu istifa etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akınal şu ifadeleri kullandı:

  • "Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik. Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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