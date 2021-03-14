Gaziantep FK, Denizlispor'u eli boş gönderdi

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Denizlispor'da Özer Özdemir 51. dakikada rakibine yaptığı tehlikeli hareket sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Nouha Dicko ve 90+4. dakikada penaltıdan Muhammet Demir kaydetti.
- Gaziantep FK bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti. Ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor ise 24 puanda kaldı.