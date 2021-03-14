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Gaziantep FK, Denizlispor'u eli boş gönderdi

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekip karşılaşmanın 39 dakikasını 10 kişi oynadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep FK'lı futbolcuların gol sevinci.
Gaziantep FK'lı futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor'da Özer Özdemir 51. dakikada rakibine yaptığı tehlikeli hareket sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Nouha Dicko ve 90+4. dakikada penaltıdan Muhammet Demir kaydetti.

  • Gaziantep FK bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti. Ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor ise 24 puanda kaldı.


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