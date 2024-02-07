Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında deprem felaketi unutulmadı

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında taraftarlar 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için sahaya karanfil attı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
6 Şubat depremi unutulmadı
Mücadelenin 4. dakikasının 17. saniyesinde stadyum hoparlörlerinden 'Sesimi duyan var mı' anonsu yapıldı. Ev sahibi ekibin taraftarları anonsun ardından deprem felaketinin yıl dönümünde sahaya 5 bin adet karanfil fırlattı.
İşte o anlar:
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#6 şubat depremi
1 hour ago