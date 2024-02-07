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Spor

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında deprem felaketi unutulmadı

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının 4. dakikasının 17. saniyesinde 'Sesimi duyan var mı?' anonsu yapıldı ve siren çaldı. Taraftarlar sahaya karanfil atarken oyun, alkışlar eşliğinde bir süre durdu.

21:01 - 7/02/2024 Wednesday
Güncelleme: 21:11 - 7/02/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında taraftarlar 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için sahaya karanfil attı.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında taraftarlar 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için sahaya karanfil attı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.


6 Şubat depremi unutulmadı

Mücadelenin 4. dakikasının 17. saniyesinde stadyum hoparlörlerinden 'Sesimi duyan var mı' anonsu yapıldı. Ev sahibi ekibin taraftarları anonsun ardından deprem felaketinin yıl dönümünde sahaya 5 bin adet karanfil fırlattı.


İşte o anlar:





#Ziraat Türkiye Kupası
#Gaziantep FK
#Fenerbahçe
#6 şubat depremi
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