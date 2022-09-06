Gaziantep FK Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı

Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, devam eden haftalarda MKE Ankaragücü'nü 1-0, Atakaş Hatayspor'u 2-1 ve Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yendi.

Kırmızı-siyahlılar, 5. maçta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisi aldı. 5 haftada10 puan toplayan Gaziantep ekibi, fikstürde averajla 5. sırada yer alıyor.

En çok gol atan 3. takım

Güneydoğu temsilcisi bu sezon oynadığı 5 maçta da rakip kaleye gol atmayı başardı. Rakip kaleleri 10 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, 15 gollü Fenerbahçe, 14 gollü Beşiktaş'ın ardından Adana Demirspor ile birlikte en çok gol atan 3. takım konumunda. Diğer taraftan Gaziantep FK kalesinde 6 gole engel olamadı.

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Forvet Joao Figueiredo ise şu ana kadar attığı 4 golle takımın en skorer oyuncusu durumunda.

Gaziantep FK'nın kaybetmesiyle, namağlup takımlar Beşiktaş, Konyaspor ve Başakşehir kaldı.

🧱 Günay Güvenç pic.twitter.com/8QRegpSSig — SPOR (@yenisafakspor) September 5, 2022