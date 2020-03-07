Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1

Süper Lig'in 25. haftasında bir maç eksiği bulunan Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un golünü 22. dakikada Ekuban kaydederken, Antep'in golünü ise 53. dakikada Kayode attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49'a, Gaziantep FK ise 32'ye yükseltti.

Gelecek hafta bordo-mavililer sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Mücadeleden dakikalar

3’üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim’in ara pasında topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer’in şutunda kaleci topu kornere çeldi.

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, Sörloth ile yaptığı verkaç sonucunda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nwakaeme’nin şutunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.

22'nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Kamil Ahmet Çörekçi topu çizgiye kadar taşıdı. Çörekçi'nin içeri gönderdiği ortada topa iyi yükselen Ekuban’ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

53'üncü dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Oğuz Ceylan topu içeriye gönderdi. Topa iyi yükselen Kayode’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

72'nci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim’in şutu az farkla auta gitti.

90 5'inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bilal Başacıkoğlu’nun pasında ceza sahası içindeki Nwakaeme’nin vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem Halis Özkahya VAR incelemesinin ardından pozisyondan önce faul yapıldığı gerekçesi ile golü iptal etti.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle son buldu.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Alin Tosca, Morais, Sousa, Güray Vural, Maxim, Kayode, Kenan Özer

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth