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Gaziantep FK'nın bileği bükülmüyor

Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK, 20 Şubat Pazar günü karşılaşacağı Adana Demirspor'u yenerek evindeki yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep FKnın bileği bükülmüyor
Gaziantep FK ligde 9. sırada yer alıyor.

Bu sezon iç saha performansıyla dikkati çeken Gaziantep ekibi, Trabzonspor ile sahasında yenilmeyen takım unvanına sahip. Sahasında oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İç sahada 29 puan toplayan Gaziantep FK, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi, GZT Giresunspor'la 1-1, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

İç sahada en çok gol atan takım

Güneydoğu temsilcisi, taraftarı önünde hücumdaki performansıyla da dikkati çekiyor. Sahasında oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'a gol atamayan Gaziantep FK, rakip fileleri 26 kez havalandırmayı başardı. Ligde iç sahada en çok gol atan takım olmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda kalesinde ise 9 gol gördü.

Erol Bulut: "İnşallah 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, AA muhabirine, bu hafta sahalarında Adana Demirspor ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi. Adana temsilcisinin iyi bir çıkış yakaladığını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

  • "Biz de evimizde iyi performans sergiliyoruz. Bu performansın aynısını bu hafta sonu sergileyeceğiz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları uygulamalı olarak sahada yapacağız. İnşallah istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca taraftar bizim için çok önemli. Taraftarımızın bu maçta takımımızın yanında olmasını istiyoruz. İç saha maçlarında taraftar çok önemli."
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