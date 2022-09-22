Gaziantep FK'nın adı değişiyor

Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün adı değişiyor.

Yerel basından Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Cevdet Akınal ve yönetim kurulu, takımın adının Gaziantepspor olarak değişmesi için harekete geçti.

Başkan Akınal'ın bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak başvurusunu yaptığı ve tescil ettirmek için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Önümüzdeki 2 ya da 3 ay içerisinde gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından takımın adının resmen Gaziantepspor olacağı bildirildi.

Uzun yıllar mücadele ettiği Süper Lig'den düştükten sonra kötü yönetim nedeniyle kapanan Gaziantepspor isminin tekrar canlandırılacak olması, kırmızı-siyahlı taraftarları memnun etti.

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ÖZGÜN (ÖZET) Trabzonspor Gaziantep FK maç sonucu: 3-2



