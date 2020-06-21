Gaziantep maçı sonrasında Fatih Terim isyan etti

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, maçın hakemi Alper Ulusoy ve VAR hakemi Cüneyt Çakır için sert sözler kullandı. Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Açıkçası 2 haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz. Emek veriyoruz. Çalışıyoruz ama maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi vardır. Bunu kaçırırsanız daha toparlayamazsınız. 2 haftadır ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki virüsü bedenlerde değil zihinlerde ve art niyetlerde bulacak bir buluş bekliyorum. Bu saniye kuralı en son kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. Kalecimizin top elinde, Kenan ona doğru gidip tedirgin ediyor. O arada da Cüneyt Bey içeride o hareketi seyrediyor. Dünyada artık çalınmıyor bu. Türkiye'de en son 15-20 sene olmuştur. Bunları yaratmanın, futbolun dengesiyle oynamanın kimseye yararı olmaz. Galatasaray kaybeder, tebrik eder, kazanır, bunlar hiç önemli değil. Şampiyonluklar, başarılar gider gelir ama bunları nasıl düzelteceğiz? Son anlarda içeri gittim. Ne yapayım? Kalayım, ceza mı yiyeyim? Ben başkalarının yaptığını yapsam, 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum."