Gaziantepspor Cenk Tosun'dan gelecek parayı bekliyor

Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, yaptığı açıklamada, 2011-2014 yıllarında Gaziantepspor forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun'un tüm Türkiye'nin takdirini toplamış bir futbolcu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'tan sonra Everton'a transfer olan Tosun'un sözleşme maddesinde 1 milyon 157 bin 895 euro tutarındaki dayanışma katkı payından Gaziantepspor'un da pay alması yönünde bilgilerin yer aldığını ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

Bu konuyla ilgili şu anda İstanbul'da bulunuyorum. Tüm ilgililerle görüşüp kulübümün hakkını almaya çalışacağım. Çünkü Cenk Tosun transferinden dolayı kulübümüze yapılacak ödeme, bizi çok rahatlatacak. Ama henüz herhangi bir ödeme alamadık. Eğer bir an önce ödemeyi alabilirsek transfer tahtasını açabilmek adına da elimiz rahatlayabilir. Ümit ediyorum kısa zamanda konuyu netleştireceğiz.

Gaziantepspor'da futbolcular müdürün odasını bastı TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da dün akşam saatlerinde Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirilmişti.Kadro dışı bırakılan üç futbolcuya yönetim kurulu kararının tebliğ edildiği sırada ise diğer futbolcuların kulüp müdürünün odasını bastığı görüldü.Gaziantepspor'un genç kalecisi Adnan Karabulut'un sosyal medya hesabından, "Biz bu takımdan kimseyi yedirmeyiz ve satmayız! Biz Bir Takımız" ifadeleriyle paylaştığı videoda, futbolcuların kadro dışı tebliği kağıdını yırttığı görüldü.Gaziantepspor'da aylardır paralarını alamayan futbolculardan Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz kadro dışı bırakıldı. Kararı öğrenen futbolcular takımın genel müdürü olan Abdülkadir Bakırdöven’in odasını bastı. pic.twitter.com/deMz4Nj0S4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Ocak 2018