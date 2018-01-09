SÜPER LİG

Gaziantepspor Cenk Tosun'dan gelecek parayı bekliyor

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, Cenk Tosun transferinden dolayı kulübe geleceği söylenen ödemeyi takip ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz

Fotoğraf: AA

Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, yaptığı açıklamada, 2011-2014 yıllarında Gaziantepspor forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun'un tüm Türkiye'nin takdirini toplamış bir futbolcu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'tan sonra Everton'a transfer olan Tosun'un sözleşme maddesinde 1 milyon 157 bin 895 euro tutarındaki dayanışma katkı payından Gaziantepspor'un da pay alması yönünde bilgilerin yer aldığını ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

  • Bu konuyla ilgili şu anda İstanbul'da bulunuyorum. Tüm ilgililerle görüşüp kulübümün hakkını almaya çalışacağım. Çünkü Cenk Tosun transferinden dolayı kulübümüze yapılacak ödeme, bizi çok rahatlatacak. Ama henüz herhangi bir ödeme alamadık. Eğer bir an önce ödemeyi alabilirsek transfer tahtasını açabilmek adına da elimiz rahatlayabilir. Ümit ediyorum kısa zamanda konuyu netleştireceğiz.

Gaziantepspor'da futbolcular müdürün odasını bastı
Gaziantepspor'da futbolcular müdürün odasını bastı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da dün akşam saatlerinde Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirilmişti.Kadro dışı bırakılan üç futbolcuya yönetim kurulu kararının tebliğ edildiği sırada ise diğer futbolcuların kulüp müdürünün odasını bastığı görüldü.Gaziantepspor'un genç kalecisi Adnan Karabulut'un sosyal medya hesabından, "Biz bu takımdan kimseyi yedirmeyiz ve satmayız! Biz Bir Takımız" ifadeleriyle paylaştığı videoda, futbolcuların kadro dışı tebliği kağıdını yırttığı görüldü.Gaziantepspor&#39;da aylardır paralarını alamayan futbolculardan Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz kadro dışı bırakıldı. Kararı öğrenen futbolcular takımın genel müdürü olan Abdülkadir Bakırdöven’in odasını bastı. pic.twitter.com/deMz4Nj0S4&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Ocak 2018

Gaziantepspor'un son umudu Cenk Tosun'un transferi
Gaziantepspor'un son umudu Cenk Tosun'un transferi

Bir dönem başarıdan başarıya koşan Gaziantepspor, içinde bulunduğu maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Kulübe yardım yapılmaması ve transfer yasağınında gelmesiyle iyice zor günler yaşayan kulüp, TFF 1. Lig'de de son sırada yer alıyor.113 Milyon TL olan borcunu bir türlü ödeyemeyen kulüp, geçen gün resmi internet sitesinden açıklama yaparak, faaliyetlerini durduracaklarını ve kulüp anahtarını kentin valisine teslim edeceklerini duyurmuştu. Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün içinde bulunduğu son durumu değerlendirerek, destek alamamaktan yakındı. Şehrin ileri gelenlerinden istedikleri desteği alamamaktan şikayet eden Durmaz, yarın bir açıklama yapacaklarını Gaziantep valisiyle görüştükten sonra eğer kendilerine destek olunmazsa, kulüp anahtarını teslim edeceklerinin altını çizdi."Destek gelmezse anahtarı teslim edeceğiz"Beklenen desteğin gelmemesi durumunda kulübün kapanacağını belirten Durmaz, şöyle konuştu:Futbolcularım sahaya çıkamıyor, personel gelmiyor, gidecek bir yerimiz kalmadığı için yarın bir basın açıklaması yapacağız. Eğer beklenen destek gelmez ise, kulüp anahtarını valimize teslim edeceğiz."Kapanmaması için gereken para 15 milyon TL"Gaziantepspor'un 113 milyon TL boru olduğunun altını çizen Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:Gaziantepspor'un halihazırda 113 milyon TL borcu var. Eğer 60-70 milyon TL olsaydı kulübün bütün borcunu öderdim. Ancak bize acil olarak lazım olan para 15 Milyon TL'dir. Eğer bu parayı bulursak kulüp kapanmaz.Son umut Cenk TosunEski oyuncuları Cenk Tosun'un kendilerine maddi yardımda bulunduğunu söyleyen Durmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:Cenk bizim eski oyuncumuz. Halen de bize telefon açıp, elinden geleni yapacağını söylüyor. Daha önce bize krampon ve malzeme desteğinde bulundu. Hatta Cenk'in transferinden bize katkı sağlaması adına umutluyuz.Gaziantepspor Kulübü kapatılıyorEverton'dan kafa karıştıran Cenk Tosun açıklaması

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