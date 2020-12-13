Gaziantep'ten İstanbul deplasmanında flaş 3 puan: Mirallas'ın gol sevinci dikkat çekti

Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Güney temsilcisinde yıldız futbolcu Mirallas mücadelede attığı golden sonra yaşadığı sevinçle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

14'üncü dakikada Güray Vural'ın sol kanattan taşıdığı ve ceza sahasına yerden çevirdiği topta Mirallas'ın açısını kapatan kaleci Mert, Belçikalı oyuncuya rahat vuruş şansı tanımadı ve müdahalesiyle top kornere çıktı.

17'nci dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli'den önce kaleci Günay'ın topa müdahalesinde top Chadli'nin önünde kaldı. Belçikalı oyuncunun müsait pozisyondaki şutu auta çıktı.

19'uncu dakikada İrcan Can'ın ceza sahası dışında yaptığı etkili şutta kaleci Günay hata yapmadı.

26'ncı dakikada Rafael'in yerden pasında Guldbrandsen'in dokunuşunda kaleci Günay mutlak gole izin vermedi. Devamında Djilobodji'nin müdahalesinde top Günay'da kaldı.

44'üncü dakikada Gaziantep FK'nın golü geldi. Sol kanatta Muhammet Demir'in sol kanattan ceza sahasına yerden pasında Mirallas topa çok sert vurdu, Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-1.

56'ncı dakikada Ponck'un uzun pasında Crivelli topu önüne indirdi ve ayak içi plase ile topu ağlara gönderdi: 1-1.

70'inci dakikada Djilobodji'nin pasında hızla ilerleyen Maxim'in ceza sahası dışından sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

74'üncü dakikada Olkowski'nin sol kanattan taşıyıp kale sahası içine yerden pasında Muhammet Demir'in topa kayarak dokunuşu ağlara gitti: 1-2.

Mirallas’tan ırkçılığa tepki!

Gaziantep FK’nın başarılı futbolcusu Kevin Mirallas, Medipol Başakşehir maçında sahaya İngilizce; ’Irkçılığa Hayır’ yazılı özel kramponlarla çıktı. Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Gaziantep temsilcisinin Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas, ırkçılığa karşı önemli bir duyarlılığa imza attı.Turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya, Paris Saint- Germain maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun ırkçı söylemlerde bulunmasını Mirallas da sahaya özel hazırlanmış bir kramponla çıkarak tepki gösterdi. Mirallas’ın kramponunda ’Irkçılığa Hayır’ anlamına gelen, İngilizce; ’No To Racism’ yazısı yer aldı.

✊🏿✊ Kevin Mirallas’ın ırkçılığa karşı hazırlattığı özel kramponu ve golün ardından mesajı! #Respect pic.twitter.com/NENxD7HWJ1 — Gaziantep FK (@GaziantepFK) December 13, 2020

Başakşehir’in 3 puan hasreti sürüyor

Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti dört maça çıkmış oldu. Son olarak 8. haftada evinde Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği’nden sonra dış sahada Beşiktaş’a 3-2 yenilen Okan Buruk’un takımı, 10. haftada ise 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı. M.Başakşehir, geçtiğimiz haftaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1-1’in neticesinde deplasmandan 1 puanla ayrılırken, bu akşam ise Gaziantep FK’ya 2-1 kaybetti. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de son 4 maçta kazanamadı ve bu süreçte sadece 2 puan toplayabildi.



