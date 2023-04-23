Gedson'dan Galatasaray'a gözdağı

Süper Lig'de Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.