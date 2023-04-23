Gedson'dan Galatasaray'a gözdağı

Gedson bu sezon 31 maça çıktı ve 5 asist kaydetti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray maçı öncesi moral buldu.
Siyah-beyazlıların yıldızı Gedson, Ümraniyespor maçının ardından kritik derbinin ateşini yaktı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portekizli futbolcu, eski takımı Galatasaray'a gönderme yaparak, "Sıra gelecek haftada" diye yazdı. Gedson paylaşımına göz kırpma emojisi de ekledi.
Hatırlanacağı üzere Gedson'un Beşiktaş'a imza atması transfer çalımı olarak yorumlanmıştı.