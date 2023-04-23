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Spor

Gedson'dan Galatasaray'a gözdağı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson, derbi öncesi eski takımı Galatasaray'a gönderme yaptı.

12:06 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gedson bu sezon 31 maça çıktı ve 5 asist kaydetti.

Gedson bu sezon 31 maça çıktı ve 5 asist kaydetti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray maçı öncesi moral buldu.


Siyah-beyazlıların yıldızı Gedson, Ümraniyespor maçının ardından kritik derbinin ateşini yaktı.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portekizli futbolcu, eski takımı Galatasaray'a gönderme yaparak, "Sıra gelecek haftada" diye yazdı. Gedson paylaşımına göz kırpma emojisi de ekledi.


Hatırlanacağı üzere Gedson'un Beşiktaş'a imza atması transfer çalımı olarak yorumlanmıştı.






#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Gedson
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