Geleceğin yıldızları 'Şampiyonların İzinde' yürüyecek

“Şampiyonların İzinde" projesi, farklı branşlarda spor hayatını sürdüren sporcuların, alanlarında ulusal veya uluslararası başarılar elde etmiş üst düzey sporcularla bir araya getirilerek bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamayı ve yıldız adaylarının spor hayatlarına katkı sağlamalarını amaçlayan bir gençlik ve spor projesi olarak hayata geçirilecek.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonlarında ya da takım sporlarında önemli başarılar elde etmiş sporcular, geleceğin spor yıldızı adayları ile bir araya gelerek bilgi birikimlerini genç sporcularla paylaşacaklar.

Proje kapsamında ayrıca, geleceğin yıldız adaylarına dopingle mücadele konusunda hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler de yapılacak. Genç sporculara ve antrenörlerine, dopingden arındırılmış sporun ve centilmenlik ilkelerine bağlı temiz sporun önemi anlatılacak. Ayrıca önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında bağımlılık nedir, bağımlılığın insan hayatına ve sağlığına olumsuz etkileri nelerdir gibi konularda genç sporculara farkındalık eğitimleri de verilecek.

İlk konuk Taha Akgül

Projenin ilk programı 11 Ocak’ta Ankara Eryaman’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) gerçekleştirilecek ve programa Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül olacak.

Ersin Düzen’in moderatörlüğünde düzenlenecek programlar, her hafta TRT’dean de yayınlanacak.