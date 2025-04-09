Genç milli bowlingcilerin Samsun'daki Avrupa Şampiyonası'nda hedefi zirve

Genç milli bowlingciler, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda altın madalya hedefliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan Samsun Bowling Akademi, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor. Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 4 kadın, 4 erkek olmak üzere 8 milli sporcu mücadele edecek.









Bowling Milli Takımı Antrenörü Ümit Yıldırım, 7 yıldır bu görevde bulunduğunu söyledi. Sporcularıyla Türkiye'de ilk defa Samsun'da gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda derece yapmak için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, ev sahibi olmanın avantajlarından faydalanmak istediklerini dile getirdi.





Yıldırım, "Uzun süredir bu şampiyonaya hazırlık yapmaktayız. Planlı ve düzenli bir şekilde Türkiye'nin farklı şehirlerinden genç sporcularımızla çalışmaktayız ve bugün artık turnuvada ülkemizi temsil edecek sporcularla son hazırlıklarımızı, son düzenlemelerimizi yapıyoruz. Turnuvaya Avrupa'nın yaklaşık 25 ülkesinden 150'nin üzerinde sporcu katılacak." ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin bowlingde ilk defa bu kadar kapsamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:





"İnşallah bu sene 21 Nisan tarihinde madalyalarla ülkemizi gururlandıracağız. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda şimdiye kadar hiç madalyamız yok. Yalnız biz Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu olarak yaklaşık 10 yıldır büyük bir projenin üzerinde çalışıyoruz, bu projenin meyvelerini bu yıl alacağımızı ümit ediyoruz."





"En önemlisi ev sahipliği yaptığımız turnuvada altın madalya almak"





Milli sporculardan Ömer Faruk Kul, bowling sporuyla üç buçuk yıldır profesyonel olarak ilgilendiğini söyledi. Ömer Faruk, "Hedefimiz burada yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak ve İstiklal Marşı'mızı okutup ülkemizi gururlandırmak. Allah'ın izniyle bu madalyaları alacağız, Türkiye'mizi gururlandıracağız. İnşallah gelecek turnuvalarda da hedeflerimiz var ama en önemlisi ev sahipliği yaptığımız turnuvada altın madalya almak." diye konuştu.





Ay-yıldızlı bowlingcilerden Cemal Batu Pınar ise 11 yıldır bu sporla ilgilendiğini ve 5 senedir milli sporcu olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:



