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Gençlerbirliği, Alanya deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve arka arkaya 3. maçını kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerbirliği, Alanya deplasmanında kazandı
​Alanyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi Ankara ekibi 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Johansson ve 82. dakikada Stancu kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 37. dakikada Berkan Kutlu attı.

Alınan bu galibiyetin ardından Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltirken, Alanyaspor ise 49 puanda kaldı. Gençlerbirliği gelecek hafta sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Beşiktaş'ın konuğu olacak.

Gençlerbirliği 3'de 3 yaptı

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada 2 galibiyet alan Gençlerbirliği, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek 3'de 3 yaptı.


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