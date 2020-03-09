Gençlerbirliği-Antalyaspor: 1-1

Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip son dakikalarına 1-0 yenik girdiği karşılaşmada Podolski'nin 82. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı.

Maçtan dakikalar;

10. dakikada Ahmet Oğuz’dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio’nun çektiği şut kaleci Boffin’i geçerek arka direkten auta gitti.

15. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio’nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon’un önünden uzaklaştırdı.

23. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski’ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski’nin çektiği şu üstten auta gitti.

52. dakikada Sio’nun uzaktan sert şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.

GOL!

53. dakikada Podolski’nin hatalı pası sonrası gelişen Gençlerbirliği atağında Seuntjens ile verkaç yapan Sio’nun ceza yayından çektiği şutta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada Sio’nun ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seuntjens’in vuruşunda Boffin gole izin vermedi.

77. dakikada Leschuk’un pasında penaltı noktasında topla buluşan Sinan Gümüş’ün şutunda top dışarı çıktı.

GOL!

82. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Hakan Özmert’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Podolski, ceza sahasında top arkasına düşmesine rağmen usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Podolski parasını çıkardı

Antalyaspor'un Alman yıldızı, kırmızı beyazlı formayı giymeye başladığından bu yana 2 gol attı 2 de asist yaptı. Başarılı futbolcu 2 golden birini 3 puanı kazandıkları Malatya deplasmanında diğerini 1 puan elde ettikleri Gençlerbirliği maçında attı. Podolski 2 asistini ise Fenerbahçe'den 1 puan aldıkları maçta yaptı. Tecrübeli futbolcu böylelikle takımına tam 5 puan kazandırdı.

Süper Lig'de galibiyete 2.7 milyon TL, beraberliğe ise 1.4 milyon TL veriliyor. Alınan sonuçlara göre kırmızı beyazlılar Podolski'nin skor katkısı sağladığı maçlarda toplam 5.5 milyon TL elde etti.

Podolski Antalyaspor ile 1.5 yıl karşılığında 900 bin euroya (6.3 milyon TL) anlaşmıştı.