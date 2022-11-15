Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'tan Arda Güler itirafı: Para konuşmadık

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktörleri Mustafa Dalcı için Başkan Niyazi Akdaş’ın katılımıyla İlhan Cavcav Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler hakkındaki sorulara da yanıt verdi.
Arda Güler'in bonservisinin ne kadarı Gençlerbirliği'nde?
Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'sini elinde bulunduran Gençlerbirliği'nin, 2.5 milyon euro istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Akdaş bu haberleri yalanladı.
Gençlerbirliği Arda Güler'in bonservisi için ne kadar istiyor?
- Başkan Niyazi Akdaş, "Arda ile ilgili Ali Koç ile konuştuk. Para konuşmadık. Kendisi geçen sezon 1 milyon 300 bin verdi. Ben de 2.5 milyon lira istedim. Sanki şu anda 2.5 milyon istiyormuşum gibi algı oluşturuluyor. Onun, ‘Ben bir paket hazırlayacağım. Bu paketle de sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım’ dedi. Şimdi oradan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız var, oradan da adımlar bekliyoruz. Ben transfer yasağını kaldıracağıma inanıyorum. Herkes Gençlerbirliği’nin bu ligde kalmasını arzuluyor. Gençlerbirliği, tertemiz bir tarihi mazisi olan bir kulüp. Onların hatırası için her kulüp Gençlerbirliği’ne katkı vermeye çalışıyor" diye konuştu.
🌟Arda Güler, ilk kez A Milli Takım'da. pic.twitter.com/xQDiUpEAcg
🌟Arda Güler, ilk kez A Milli Takım'da. pic.twitter.com/xQDiUpEAcg— SPOR (@yenisafakspor) November 10, 2022