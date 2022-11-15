Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'tan Arda Güler itirafı: Para konuşmadık Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, son günlerde gündemde olan Arda Güler'in bonservisi konusunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile aralarında Arda Güler için bir bonservis pazarlığı olmadığını söyleyen Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan haber beklediklerini söyledi. Peki Gençlerbirliği Arda Güler'in bonservisi için ne kadar istiyor? Arda Güler'in bonservisinin ne kadarı Gençlerbirliği'nde? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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