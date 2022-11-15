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Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'tan Arda Güler itirafı: Para konuşmadık

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, son günlerde gündemde olan Arda Güler'in bonservisi konusunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile aralarında Arda Güler için bir bonservis pazarlığı olmadığını söyleyen Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan haber beklediklerini söyledi. Peki Gençlerbirliği Arda Güler'in bonservisi için ne kadar istiyor? Arda Güler'in bonservisinin ne kadarı Gençlerbirliği'nde? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerbirliği Arda Güler için ne kadar bonservis istiyor? Başkan gerçeği açıkladı
Arda Güler'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktörleri Mustafa Dalcı için Başkan Niyazi Akdaş’ın katılımıyla İlhan Cavcav Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

Arda Güler'in bonservisinin ne kadarı Gençlerbirliği'nde?

Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'sini elinde bulunduran Gençlerbirliği'nin, 2.5 milyon euro istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Akdaş bu haberleri yalanladı.

Gençlerbirliği Arda Güler'in bonservisi için ne kadar istiyor?

  • Başkan Niyazi Akdaş, "Arda ile ilgili Ali Koç ile konuştuk. Para konuşmadık. Kendisi geçen sezon 1 milyon 300 bin verdi. Ben de 2.5 milyon lira istedim. Sanki şu anda 2.5 milyon istiyormuşum gibi algı oluşturuluyor. Onun, ‘Ben bir paket hazırlayacağım. Bu paketle de sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım’ dedi. Şimdi oradan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız var, oradan da adımlar bekliyoruz. Ben transfer yasağını kaldıracağıma inanıyorum. Herkes Gençlerbirliği’nin bu ligde kalmasını arzuluyor. Gençlerbirliği, tertemiz bir tarihi mazisi olan bir kulüp. Onların hatırası için her kulüp Gençlerbirliği’ne katkı vermeye çalışıyor" diye konuştu.

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