Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Gönül ister ki kimseyi riske etmeyelim

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) belirlediği takvime uymak zorunda olduklarını belirtti. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:

"Sağlık açısından riskleri sıfıra indirmek, indiremiyorsak tüm risklere karşı hazırlıklı olmak istiyoruz. Federasyonumuz bir takvim belirledi. Alternatif senaryoların bulunduğu da belirtildi fakat biz bunların içeriğini şu an bilmiyoruz. Gönül ister ki kimseyi riske etmeyelim ancak federasyon 'Oynayacaksınız' dediğinde de elimizden bir şey gelmeyecektir. Futbolun en yetkili organı tarafından maçların 12 Haziran'da oynanmaya başlanacağı açıklandı. Planlamamızı buna göre yapmak durumundayız. Öncelikle doktorumuz ve teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun yönlendirmeleriyle hareket ederek tesisimizde önlemlerimizi aldık. Personelimiz, futbolcularımız, teknik ekibimiz, tesise girecek herkese test yapıldı. Testlerin sonuçları bizi mutlu etti ve pozitif vakaya rastlanmadı. Takımımız şimdilik tesisimizde kalıyor ve TFF'nin protokolüne azami derecede uymaya gayret göstererek antrenmanlarımıza da 12 Mayıs itibarıyla başladık."

TFF'den 12 Haziran açıklaması TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Bu tarihin belirlenmesinin ardından bazı kulüpler ligin oynanmasını isterken bazıları ise ligin oynanmaması gerektiği savundu. TFF'den bugün yapılan açıklamadaysa "Öncelikli ve tek amacımız liglerin, tek bir sağlık sorunu yaşanmadan sahada yarışarak bitmesidir. Yönetim kurulunun "yeni normallere" göre bir takvim belirlemesi, yapması gereken bir görevdir. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır" ifadelerine yer verildi. TFF'den yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:"Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in medyanın değerli mensuplarıyla birlikte yaptığı basın toplantısından sonra kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine bir açıklama daha yapılması Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülmüştür. Bilinmesini isteriz ki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin, profesyonel liglerin, futbol ailesinin paydaşlarından tek bir ferdinin sağlık sorunu yaşamadan bitirilmesi dışında bir amacı yoktur.Futbol ailesinin tüm fertlerine ve güzide kulüplerimize gönül vermiş tüm futbolseverlere karşı sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Ve ilk günden bu yana bu sorumluluğa uygun olarak hareket etmeye gayret ediyoruz. Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in "Şimdilik" vurgusu yaparak başladığı toplantıdan sonra liglerin kalan maçların oynanarak tamamlanmasına yönelik çabalarımıza ilişkin kamuoyunda yöneltilen "Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu" yorumları hepimizi incitmiştir… Tekrar belirtmek isteriz ki, TFF'nin öncelikli ve tek amacı, liglerin, tek bir futbol ailesi ferdinin sağlık sorunu yaşamadan sahada yarışarak bitmesidir.Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçların seyircisiz oynatılmasına, ilk ölümlü vakaların sonrasında da liglerin ertelenmesine başta Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde, devletin ilgili makamları ve yetkililerle istişareler yaparak karar verdik. Bu anlamda, devletin yetkili kişi ve kurullarıyla yapılan istişarelerin ardından, Avrupa'da bu konuda radikal kararları en çabuk veren federasyonun Türkiye Futbol Federasyonu olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020 Salgında vakalar artarken liglerin ertelenmesi konusunda karar veren Yönetim Kurulumuzun, salgının kontrol altına alınma dönemine geçtiği günlerde, devletin yetkili kurullarının ilan ettiği "yeni normallere" dikkat ederek 40 gün sonrası için bir takvim belirlemesi, yapması gereken bir görevdir… Yeni normale giden süreçte, diğer alanlarda kararlar nasıl devletin ilgili ve yetkili kurullarının onayı ve tavsiyesiyle hayata geçiriliyorsa, futbol müsabakalarının fiilen başlaması da belli kurallar dahilinde olacaktır.Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in basın toplantısı ile açıkladığı takvimin dışında, farklı 7 başlama tarihi de ülkenin konuyla ilgili ve yetkili tüm birimleri ile paylaşılmıştır. Sayın Başkanımız basın toplantısında, "Şimdilik" vurgusunu işte bu yüzden üstüne basa basa yapmıştır. Elbette TFF liglerin organize edilmesinde tek yetkilidir ama liglerin fiilen başlama kararı istişare yapılmadan verilemez. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, ülkenin içinde bulunacağı sağlık şartlarına bakılarak, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır.Üstelik önümüzde gözlem yapabileceğimiz yarışmalar da olacak… Biz UEFA'nın hazırlayıp tüm ülke federasyonlarıyla paylaştığı taslak Avrupa Kupaları fikstür çalışmalarına istinaden, liglerin başlangıç tarihini 12 Haziran olarak açıkladık. Almanya'da ligler 16 Mayıs'ta başlıyor… 30 Mayıs'ta ligleri başlatma kararı alan çok sayıda Avrupa ülkesi var… Hem ülkemizdeki süreci gözleyeceğimiz hem de bu liglerde yaşananlardan çıkarımlar yapabileceğimiz uzun bir süreç bizi bekliyor.Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oynamak isteyen kulüpleri açıklayınTFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü 1 Mayıs tarihinde yayınlamıştır. Bu protokolün futbol maçlarının oynanmasına ilişkin ne bir izin ne de bir tavsiye kararı olmadığı açıktır. Protokol, antrenmanların başlaması ve ilgili süreçte sağlık açısından dikkat edilmesi gerekenleri barındıran bir çerçeveden oluşmaktadır. Protokolde antrenmanların başladığı ilk 2 haftada futbolcuların 10'ar dakika arayla sahaya çıkması önerilmesine rağmen, antrenmanlara başlayan bazı takımların futbolcularının birbirlerine sarılarak verdiği pozlar dikkatlerden kaçmamıştır. Tesislerde bulunan malzemecilerden güvenlik personeline, futbolcudan aşçıya herkesin kendine, ailesine, takım arkadaşına ve kulübüne karşı sorumluluğu vardır.Bu vesileyle bir noktaya daha değinmek isteriz. Ülkemiz son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında dev adımlar atmıştır. Bu başarılarda başta Bakanlarımız ve sağlık çalışanlarımızın da katkısı büyüktür… Covid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve sağlık camiası dünyada parmakla gösterilecek başarılı bir performansa imza atmıştır. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere sağlık camiamızın, futbol gibi çok farklı noktalarda paydaşları bulunan, maalesef her türlü sportif kararlar üzerinden bile büyük spekülasyonlar yapılan bir mecraya çekilmesine gönlümüz razı olamaz, olmayacaktır.Biz liglerin başlatılma kararıyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz görüş bildiren herkesin niyetinin sağlık olduğuna inanıyoruz… Yeter ki beklentiler, Covid-19 sürecinin sporcu sağlığını tehdit etmesinden çok, geleceğe dönük kazanımlar olmasın.Yine söylemek isteriz ki; bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, bugün itibariyle yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir.Biz paydaşlarımızdan ve futbolseverlerden, süreci soğukkanlılıkla takip etmelerini ve çözümün bir parçası olmaya gayret etmelerini talep ediyoruz.Bu salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, hastalarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."Video: TFF Başkanı Özdemir: Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor

"5 dakika sonra çıkılacak maçta sosyal mesafe hak getire..."

Murat Cavcav, federasyonun yayımladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" için hazırlıklara başladıklarını ancak özellikle maç sırasında sosyal mesafe kuralına uyulamayacağını düşündüğünü dile getirdi. "Süper Lig ekiplerinin bile protokolü eksiksiz uygulaması çok zorken, alt liglerdeki takımların buna uyması pek mümkün değil" diyen Cavcav, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesisleşmesini tam anlamıyla tamamlayamamış kulüplerimiz var. İkinci Lig ya da Üçüncü Lig'den önce Birinci Lig'de bile çok fazla zorluk yaşanacaktır. Protokolde ayrıca bireysel sorumluluğa vurgu yapılıyor. Ben sorumluluğumu yerine getirdim tamam ama rakibimin sorumluluğunu yerine getirdiğini nereden bileceğim? Denetimi hangi kurum, nasıl yapabilecek? Maçların oynandığı dönem için de protokol var. 'Soyunma odasında futbolcular, teknik ve destek ekipleri sosyal mesafeyi koruyacak' deniyor ama 5 dakika sonra çıkılacak maçta sosyal mesafe hak getire... Maçta korakor mücadele etmesini beklediğimiz futbolcu kardeşlerimizin hakeme en fazla 2 metre yaklaşabileceği belirtiliyor. Futbolda süreç kendi özelinde değerlendirilmeli, alınan kararlar da karşılaşılan durumlara göre gözden geçirilerek yenilenmelidir."

Murat Cavcav, maçların tek şehirde oynanmasının da deplasmanlı şekilde gerçekleşmesinin de risklerinin bulunduğunu aktararak, "Bahsedilen tek şehirler Antalya ve İstanbul, uygun kentler değil. Bence maçların deplasmanlı oynanarak ligin tamamlanması zorunluluk. Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde 'Deplasman Yönetimi' bölümü var. Kulüplerimiz şimdi de bunun üzerine çalışacak" diye konuştu.

#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020

"TFF, futbolculardan talep edilecek indirim oranlarını belirleyen bir karar alabilir"

Yeni dönemde "Futbolculardan alacaklarında indirim yapmalarını isteyecek misiniz" sorusuna Murat Cavcav, şu cevabı verdi:

"FIFA, UEFA, TFF dahil tüm kurumlar ve futbolun bütün aktörleri, yeni durumun yeni şartlar getirdiğini biliyor. Bu üst kurumların, değişmiş şartlara uygun yeni kararlar alması gerekiyor. Ekonomik girdi süreçte sıfıra düştü ama çıktı neredeyse aynı düzeyde devam ediyor. Döviz kuru, yayıncı kuruluşun, sponsorların ödeme yapmaması, kulüpleri çok zor durumda bıraktı. Bu sürdürülemez. Federasyonumuzun önceliğinin kulüpleri ayakta tutmak olduğunu biliyoruz. TFF, futbolculardan talep edilecek indirim oranlarını belirleyen bir karar alabilir. Karar bağlayıcı mı olur tavsiye kararı mı olur bunu federasyonumuzun hukukçuları değerlendirecektir. Devletimizin, kurul ve kurumlarımızın aldığı kararlara göre hareket ederek zor günleri el birliğiyle atlatmaya çalışan kulüplerimizin, futbolcusu ile mahkemelerde karşı karşıya gelmesini engelleyecek önlemlerin de alınması gerekir."

"Altyapıya yönelmek Türk futboluna yeni bir yol açacaktır"

Murat Cavcav, bu süreçten sonra kulüplerin altyapılarına yönelmek zorunda kalacağını aktardı.

Altyapıya verdikleri önemden dolayı kendilerini avantajlı gördüklerini belirten Cavcav, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sanırım bu süreçten olumsuz yönde etkilenmeyen tek iş kolu bile yok. Bundan futbol da nasibini aldı ve artık üretmek, yeni yollar bulmak gerekiyor. Altyapıya yönelmek Türk futboluna yeni bir yol açacaktır. Altyapı tecrübemizle biz nispeten avantajlıyız ve bildiğimiz yoldan yürümeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun geleceğinin altyapıda olduğuna dikkati çeken Cavcav, "Gençlerbirliği Kulübü, bu görüşü yıllardır sadece savunmuyor, örnekleriyle de ispat ediyor. Bu sezon kadromuzdaki Berat, Ahmet, Halil İbrahim, Rahmetullah, zaman zaman Soner, İlker, Arda ve son Denizlispor maçında forma giyen Gökhan... Üstelik ilk dört isim, skora da topladığımız puana da katkı yaptı. Altyapımızdan yetişen bu sekiz futbolcumuzun yerine dışarıdan sekiz isim transfer ettiğimizi düşünün. Kabul edersiniz ki kulübümüzün ekonomik yükü bu durumda epey artacaktır" şeklinde görüş belirtti.

Son olarak evde geçirdiği süreci de anlatan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, "Ailemle zaman geçiriyorum. İş hayatı ve kulüp başkanlığı yoğun mesai istiyor. Şimdi bu mesaileri daha çok evimizden yapıyoruz. Böylece de ailemizle daha fazla bir arada olabiliyoruz. Yaşadığımız olumsuz, belirsiz sürecin hayatımızda böyle pozitif yanları da oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

Fransa, Hollanda ve Belçika pes etti. Avrupa’nın gözü salgında ilk düdüğü çalacak olan Almanya’da. Türkiye’nin [🇹🇷] planı ise 12 Haziran 👀 #SüperLig pic.twitter.com/1kJPDKLIhh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 12, 2020



