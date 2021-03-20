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Gençlerbirliği direniyor: Kritik 3 puan

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçın adamı attığı gollerle Sefa Yılmaz oldu.
Maçın adamı attığı gollerle Sefa Yılmaz oldu.

Ligin 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi başkent ekibi 2-1 kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 60 ve 76. dakikalarda Sefa Yılmaz kaydetti. Konuk ekibin tek golü 66. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic, 84. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Nordfeldt'e takıldı.

  • Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da mağlup eden Gençlerbirliği, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla son sıradan kurtuldu.


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