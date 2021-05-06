Gençlerbirliği'nde olay iddia: Rizespor Başkanı iki kulübün başında mı olacak?

Süper Lig'de yakın zamanda çok ilginç bir gelişme yaşanabilir.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, yönetimiyle birlikte kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Takımın küme düşmesi halinde kulübü bırakacak olan Murat Cavcav'ın yerine ise sürpriz bir isim geçecek.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın oğlu Şahin - Kartal'ın Gençlerbirliği'nin yeni başkanı olması bekleniyor. Önceki günlerde Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın iki kulübe de hakim olacağı yönünde iddialar basında yer bulmuştu.

Süper Lig'in bitimiyle birlikte Gençlerbirliği kulübünde radikal kararların alınacağı ve konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılacağı belirtiliyor.

Öte yandan Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın oğlu Şahin Kartal'ın kulübün başına geçmesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu iki kulüple ilgili nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

Şahin Kartal, aynı zamanda mevcut Gençlerbirliği yönetiminde yer alıyor.