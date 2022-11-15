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Gençlerbirliği'nde Mustafa Dalcı dönemi

Gençlerbirliği Spor Kulübü, Taşkın Aksoy’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi İHA
Gençlerbirliğinin teknik direktörü kim oldu?
Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktörleri Mustafa Dalcı için Başkan Niyazi Akdaş’ın katılımıyla İlhan Cavcav Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Taşkın Aksoy’un ardından boşalan teknik direktörlük koltuğunun başına geçen Dalcı, kendisini 1.5 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"Gençlerbirliği’ni Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mustafa Dalcı, "Bugün bir birlikteliğe imza atacağız. Geldiğimiz kulüp Türk futbolunda bir kültürü olan, anlayışı ve prensipleri belli olan bir kulüp. Dolayısıyla buraya ‘hayır’ demek çok kolay olmuyor. Görüşmeler yaptık. Arz ve taleplerimizi ilettik. Onlar da isteklerimizi yerine getirdi. Biz de bu birlikteliği imza ile pekiştireceğiz. İnşallah bu sene hep birlikte bir güç birliği yaparak Gençlerbirliği’ni bulunduğu bu durumdan kurtarmak, gelecek sene de layık olduğu Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Niyazi Akdaş: "Gençlerbirliği’ni layık olduğu yerlere getirmeye kararlıyız"

Mustafa Dalcı ile sözleşme imzalamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ise, "Gönlümüze çok yatan Mustafa Dalcı ile anlaşmaya karar verdik. Hocamın gelirken tek şartı vardı; ’Transfer tahtasını açın öyle geleyim’ dedi. Allah’ın izniyle de o işi halledip Gençlerbirliği’ni önümüzdeki yıllarda layık olduğu yerlere getirmeye hocamızla ve yönetim olarak kararlıyız" şeklinde konuştu.

  • "Kimse heveslenmesin, 2 buçuk sene buradayım"
  • Başkanlık süresinin sonuna kadar kulüpte kalacağını belirten Akdaş, "Sosyal medyada ‘malı satacak, parasını alıp kaçacak’ deniliyor. Böyle bir durum yok. Mal satılır, Arda da satılır ama bunlar kulüp menfaati için yapılır. Ben paramı tekrar alma sevdasıyla yatırmadım. Benim ağzımdan bir kez bile olsun, ‘Paramı kurtaracağım’ lafı söylemedim. Kimse heveslenmesin, 2 buçuk sene buradayım. Ardında da genel kurula giderim. Kazanırsam da devam ederim. Ben buradayım. Gitmeye de niyetim yok. Seçildiğim gün İlhan ağabeyime mezarı başında söz verdim; ’Bu kulübü eski haline getirip öyle bırakacağım’ dedim" ifadelerine yer verdi.
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