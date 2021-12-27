Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Başarıyla yürüyen bir spor politikamız var
DİĞER

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başarıyla yürüyen bir spor politikamız var

Atletizm Federasyonu ve Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde ilk karşılama noktası olan Dikmen Keklikpınarı’nda 86. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başarıyla yürüyen bir spor politikamız var
​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,"başarıyla yürüyen bir spor politikamız var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Güçlenen bir spor ve başarıyla yürüyen bir spor politikamız var. Bu doğrultuda milletçe yürüyoruz, koşuyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,

Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanı güzergahını izleyerek, Gar Binası önünde sona eren koşuya, çok sayıda atletin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.
Düzenlenen 86. Büyük Atatürk Koşusu’nda erkekler kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı’ndan Topçu Asteğmen Cihat Ulus birinci olurken, kadınlar kategorisinde ise Burcu Subatan birinci oldu. Dereceye giren atletlerin ödülleri Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,

“Milletçe yürüyoruz, koşuyoruz”

Koşuya her yıl ilginin arttığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Biliyorsunuz Büyük Atatürk Koşusu her yıl artan ilgiyle devam ediyor. En son bin kişinin üzerindeydi, bu yıl 2 binin üzerinde koşucu var. Yaşlı, kadın, erkek herkes burada. Güçlenen bir spor ve başarıyla yürüyen bir spor politikamız var. Bu doğrultuda milletçe yürüyoruz, koşuyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,

Koşunun çok anlamlı olduğunu söyleyen Ahmet Yaşar Önder, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü olduğu için anlamı var önemi var. Türkiye’de düzenlenen diğer maratonlara da girdim ama burası benim için daha anlamlı” ifadelerini kullandı.
Yarışa takım elbiseyle katılan bir kişi ise, “Takım elbiseyle koşuyorum çünkü bugün özel bir gün. Bu özel günü takım elbise giyerek şereflendirmek istedim. Ne mutlu Türk’üm diyene. Ömrümün sonuna kadar takım elbiseyle koşacağım” ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin istediği Joachim Löw kararını verdi: Yeni takımı belli oldu
SPOR
Fenerbahçe'nin istediği Joachim Löw kararını verdi: Yeni takımı belli oldu

Erman Toroğlu'ndan yıldız futbolcuya övgü dolu sözler
SPOR
Erman Toroğlu'ndan yıldız futbolcuya övgü dolu sözler

Fenerbahçe’nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı?
SPOR
Fenerbahçe’nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı?
Satış rakamı şaşırtıyor

Satış rakamı şaşırtıyor

'Millet gülüyor bu paralarla bu araba alınır mı diye...'
Bir ülke büyüklüğünde

Bir ülke büyüklüğünde

Bilim insanları uyardı: 10 yıl içinde çökecek.
Almanya’da hastaneler zor durumda

​Durmuş Yılmaz, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusu.

İçişleri Bakanı Soylu İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.