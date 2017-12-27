'Geri dön' çağrısına Sneijder'den emoji'li cevap

Sarı-kırmızılı bir taraftar, Wesley Sneijder'la Instagram'da DM'den yaptığı görüşmenin görüntüsü yayınladı.

İddia edilen diyalogda; Hollandalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma dönmesi yönünde çağrıda bulunan taraftara iki emoji kullanarak karşılık verdiği görüldü.

Galatasaraylı taraftarlar Sneijder'in kullandığı görselleri, 'Geri dönmeye olumlu bakıyor' şeklinde yorumladı.

Wesley Sneijder'in menajeri dün yaptığı açıklamada, Sneijder'le Galatasaray'a dönme konusunu hiç konuşmadıklarını belirtirken, Fatih Terim'in geri dönüşünün Hollandalı futbolcuyu mutlu ettiğini ifade etmişti.



