SÜPER LİG

'Geri dön' çağrısına Sneijder'den emoji'li cevap

Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişiyle Galatasaray'a döneceği koşulmaya başlayan Wesley Sneijder'in, sosyal medya hesabından bir taraftarla kurduğu diyalog dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nice'te aradığını bulamayan Sneijder, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.

Nice'te aradığını bulamayan Sneijder, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Sarı-kırmızılı bir taraftar, Wesley Sneijder'la Instagram'da DM'den yaptığı görüşmenin görüntüsü yayınladı.

İddia edilen diyalogda; Hollandalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma dönmesi yönünde çağrıda bulunan taraftara iki emoji kullanarak karşılık verdiği görüldü.

Galatasaraylı taraftarlar Sneijder'in kullandığı görselleri, 'Geri dönmeye olumlu bakıyor' şeklinde yorumladı.

Bu görüntü sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecana neden olurken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bu görüntü sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecana neden olurken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Wesley Sneijder'in menajeri dün yaptığı açıklamada, Sneijder'le Galatasaray'a dönme konusunu hiç konuşmadıklarını belirtirken, Fatih Terim'in geri dönüşünün Hollandalı futbolcuyu mutlu ettiğini ifade etmişti.


Sneijder'in menajerinden 'Galatasaray' açıklaması
Sneijder'in menajerinden 'Galatasaray' açıklaması

Galaatsaray'da 4,5 sene forma giyen ve 2 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Real Madrid gibi takımlara attığı gollerle hatırlanan Sneijder'in Fatih Terim'in geri dönüşüyle Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları ortaya atılmıştı.Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers Fanatik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Galatasaray'da çok mutluydu"Sneijder Galatasaray'da çok mutluydu. Orada büyük başarılar elde etti ve istemeyerek ayrıldı. Şu anda ise Fransa'da Nice ile yeni bir macera içinde. Galatasaray'ı uzaktan da olsa takip ediyor. Terim'in dönmesinden o da mutlu oldu."Herhangi bir kontakt yok"Sneijder'le Galatasaray'a dönme konusunu hiç konuşmadık. Zaten Türkiye'den bu konuyla ilgili kimse bize ulaşmadı. Herhangi bir kontakt sağlamadık. Şu an Nice'te. Evet, takımın durumu beklentilerin altında ama Sneijder'in oradan ayrılması için Nice'le anlaşma sağlanması lazım. Sonuçta bizim Nice ile sözleşmemiz var. Wesley Sneijder (@sneijder10official)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Tem 9, 2017 at 11:11öö PDT)

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