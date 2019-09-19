Getafe kolay olmayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçında en iyi sonucu almak istediklerini söyledi. Saygın bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Karaman “Böyle bir kategoride yarışacak olmak bizlere ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. Bu tür maçlar oldukça zor müsabakalar, iki taraf için de. Rakibimizin ligdeki durumuna baktığımız anda, oldukça saygı duyacağımız bir ekip olduğunu söylemeliyim. Kendimizi hangi pozisyonda test edebileceğimiz noktasında iyi bir deneyim olacak. İyi bir oyun, bize yakışan bir oyun hedefliyoruz. Sonrasında ise puan veya puanlarla bizi mutlu edecek şekilde ülkemizi mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Trabzon şehrinin genetiğinde başarı ve teslim olmama olduğunu dile getiren Karaman, “Grupların en zayıfı olan 4. torbadan bu gruba girdik. Şehir genetiğimizde başarı ve teslim olmama var. Bu şekilde mücadelemizi vereceğiz. Bu mücadelenin ötesinde, dünya karmasının önüne de çıksak mücadele edeceğiz. Her türlü maçı tecrübe ettik. Barcelona’yı Trabzon’da yendiğimizde oyuncuydum. Kimse sizde var olmayanı istemiyor. Olabildiğince iyi hazırlandık. Evet inanan milyonlar var, dualarla destekleyen milyonlar var ama sahaya çıktığınızda inanmış bir avuç yüreksiniz” diye konuştu.