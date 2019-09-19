Getafe kolay olmayacak
SÜPER LİG

Getafe kolay olmayacak

İspanyol ekibine saygı duyduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Kendimizi hangi pozisyonda test edebileceğimiz noktasında iyi bir deneyim olacak. İyi bir oyun, bize yakışan bir oyun hedefliyoruz” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ünal Karaman

Ünal Karaman

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçında en iyi sonucu almak istediklerini söyledi. Saygın bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Karaman “Böyle bir kategoride yarışacak olmak bizlere ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. Bu tür maçlar oldukça zor müsabakalar, iki taraf için de. Rakibimizin ligdeki durumuna baktığımız anda, oldukça saygı duyacağımız bir ekip olduğunu söylemeliyim. Kendimizi hangi pozisyonda test edebileceğimiz noktasında iyi bir deneyim olacak. İyi bir oyun, bize yakışan bir oyun hedefliyoruz. Sonrasında ise puan veya puanlarla bizi mutlu edecek şekilde ülkemizi mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Trabzon şehrinin genetiğinde başarı ve teslim olmama olduğunu dile getiren Karaman, “Grupların en zayıfı olan 4. torbadan bu gruba girdik. Şehir genetiğimizde başarı ve teslim olmama var. Bu şekilde mücadelemizi vereceğiz. Bu mücadelenin ötesinde, dünya karmasının önüne de çıksak mücadele edeceğiz. Her türlü maçı tecrübe ettik. Barcelona’yı Trabzon’da yendiğimizde oyuncuydum. Kimse sizde var olmayanı istemiyor. Olabildiğince iyi hazırlandık. Evet inanan milyonlar var, dualarla destekleyen milyonlar var ama sahaya çıktığınızda inanmış bir avuç yüreksiniz” diye konuştu.

Cimbom puanla başladı
Cimbom puanla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge’ün konuğu olan Galatasaray, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı: 0-0. Devler Ligi’nde 2013 yılından beri dış saha mücadelelerinde galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, Belçika deplasmanında da bir puana razı oldu. G.Saray, aynı zamanda 17 yıl ve 27 maç sonra Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda kalesini gole kapattı. 18 Eylül 2002’de, yine Club Brugge ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova’yı deplasmanda 2-0 yenmişti. 8. dakikada Vormer’in sağdan ortası Muslera’yı da aşarken, arka direkteki Bonaventure topu boş kaleye göndermedi. 31’de rakip savunmanın hatasında topu kapan Babel, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Mignolet’i nişanladı. 34’de Okeke’nin sağdan ortasında Ricca’nın gelişine sert vuruşu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 51’de Vanaken’in ara pasında Bonaventure’nin şutunda Muslera geçit vermedi. 54’de Vormer’in sağdan kullandığı kornerde Okereke’nin kafa vuruşunu Muslera çeldi. 60’da Seri’nin topuk pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli’nin şutu üst direkte patladı. 88’de Belçika ekibi Marcao’nun ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. VAR’a başvuran hakem devam kararı verdi. 90’da Feghouli’nin kullandığı kornerde Falcao’nun kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 1 Ekim’de İstanbul’da Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.2 bin polis, 27 gözaltı26 bin kapasiteli Jan-Breydel Stadı dün ful çekti. 21 bin kombineye sahip Club Brugge cephesi, konuk Galatasaray’a bin 350 bilet ayırdı. Stat çevresinde ve şehir merkezinde olağanüstü hal ilan eden Belçika polisi, 2 emniyet mensubunu maç için görevlendirdi. Galatasaray taraftarı kortej halinde yürüyerek stada getirilirken, Brugge sokaklarında taşkınlık çıkaran 27 Türk taraftar gözaltına alındı. G.Saray 11 yabancıyla çıktıG.Saray, Club Brugge maçına 11 yabancı futbolcuyla çıktı. Yedeklerde diğer yabancılardan Andone ve Donk yer alırken, Okan Koçuk, Şener, Ömer Bayram, Emre Mor ve Adem Büyük ise Türk oyuncular olarak forma bekledi. İkinci yarıda oyuna giren Şener ise ilk kez resmi bir maçta G.Saray forması giydi. Falcao: Beraberlik iyi sonuçG.Saray’ın forveti Radamel Falcao, maç sonrası yaptığı açıklamada, “3 puanı almak için şanslar bulduk ama beraberlik iyi sonuç. Çok büyük takımlarla oynayacağız ama biz de çok büyük takımız. Evimizdeki 2 maçta maksimum puanı almak istiyoruz” dedi. Zamana ihtiyacı olduğunu belirten Kolombiyalı yıldız, “İlerleyen zamanda fizik olarak daha iyi olacağım” dedi.Trabzonspor Avrupa’da 130. randevuda

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ailesi, Rıza Kayaalp'in şampiyonluğunu böyle ...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.