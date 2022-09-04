Beşiktaş'ta iki isim kafilede yok

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı için Ankara’ya geldi.
Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla hareket ettiği, yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonunda Ankara’ya ulaştı. Takım daha sonrasında havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçti.
Ghezzal ve Atiba oynyayamacak
MKE Ankaragücü maçını kazanarak liderliğini korumak isteyen Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.
Süper Lig’de 5. hafta itibarıyla henüz galibiyeti bulunmayan ve ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen MKE Ankaragücü’nde ise herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor.
Ankara yolculuğumuz başladı. 🦅#ANKvBJK pic.twitter.com/i5XHYY9GNS
Ankara yolculuğumuz başladı. 🦅#ANKvBJK pic.twitter.com/i5XHYY9GNS— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2022