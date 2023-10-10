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Spor

Ghezzal: Cenk'ten çok utandım

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçında Cenk Tosun'un penaltıyı kendisine bırakması hakkında konuştu. Cezayrili futbolcu, "Soyunma odasında tercümanımız bana penaltıyı atmam için tribünlerin tezahürat yaptığını anlatınca Cenk’ten çok utandım. Penaltı Cenk’in hakkıydı" dedi.

11:34 . 10/10/2023 Salı
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Ghezzal, Cenk Tosun'un bıraktığı penaltıyla bu sezon ilk golünü attı.

Ghezzal, Cenk Tosun'un bıraktığı penaltıyla bu sezon ilk golünü attı.

Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlıların kazandığı penaltı için topun başına geçen Cenk Tosun, atışı Rachid Ghezzal'a bırakmıştı.


Penaltı atışı için topun başına geçen Cenk, tribünlerin Ghezzal tezahüratı üzerine topu Cezayirli oyuncuya götürerek penaltı noktasından ayrılmıştı. Cenk Tosun'un jesti üzerine siyah-beyazlı taraftarlar Cenk lehine tezahürat yaparak teşekkür etmişti.


Cenk Tosun tribünlerin isteği doğrultusunda penaltıyı kullanmaktan vazgeçti.

"Cenk'in hakkıydı"

Rachid Ghezzal, Cenk’in topu kendisine verme nedenini maç sonu öğrendiğini ve duruma çok üzüldüğünü söyledi. Cezayirli yıldız, "Penaltı Cenk’in hakkı" dedi.


Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Ghezzal, "Soyunma odasında tercümanımız bana penaltıyı atmam için tribünlerin tezahürat yaptığını anlatınca Cenk’ten çok utandım. Penaltı Cenk’in hakkı. Cenk’in de takımın menfaati için atışı bana ikram etmesi beni müthiş duygulandırdı. Bu olay takım birlikteliğinin örneğidir" ifadelerini kullandı.











#Beşiktaş
#Cenk Tosun
#Rachid Ghezzal
28 dakika önce
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