Ghezzal: Cenk'ten çok utandım

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Ghezzal, "Soyunma odasında tercümanımız bana penaltıyı atmam için tribünlerin tezahürat yaptığını anlatınca Cenk’ten çok utandım. Penaltı Cenk’in hakkı. Cenk’in de takımın menfaati için atışı bana ikram etmesi beni müthiş duygulandırdı. Bu olay takım birlikteliğinin örneğidir" ifadelerini kullandı.