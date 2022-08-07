Ghezzal: Golü attığım için ekstra mutluyum

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 90+6'da Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazanarak yeni sezona 3 puanla başladı.

Takımı adına tek golü atan Ghezzal ise, maçtan sonra yaptığı açıklamada önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerek, "Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Evimizde çok güçlü bir takıma karşı, ciddi anlamda topla iyi oynayan Kayserispor'a karşı aldığımız galibiyet çok önemliydi. Bütün maçlarda galibiyet almak için konsantre olmamız gerekiyor ve savaşmamız gerekiyor. Bunu da bugün son saniyeye kadar gösterdik. Golü attığım için ekstra mutluyum. Son ana kadar savaşmaya devam eden bir Beşiktaş olacağız." dedi.

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Tecrübeli futbolcu, hücum hattındaki yeni oyuncularla ilk kez bir resmi maçta birlikte oynadığını hatırlatarak, "İlk defa bir resmi maçta Weghorst ve Muleka ile oynadım. Birbirimize tanımamız lazım. Bu biraz zaman alacak, sezonun ilk maçı ve kolay değil. Kayserispor ilk yarı topu iyi kullandı, bizde önde baskıdan çok sonuç alamadık. Kayseri'nin oyun temposu yüksekti. Bu yüzden çok pozisyon bulamadık. İkinci yarıda rakibin temposu düştüğü için daha iyiydik. Kırmızı kart gördükten sonra daha da çekildiler ve iyi ataklar yaptık. Gol yemeden bu maçı kazanmamız daha iyi aslında. İyiyiz ve daha iyiyiz olacağız." ifadelerine yer verdi.

"Kızlarımla olmak çok iyi hissettiriyor"

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Ghezzal, bir basın mensubunun, "Seremoniye kızlarınla çıktın. Bu sana şans getirdi mi?" şeklinde sorduğu soruya, "Umarım seremoniye kızlarımla çıktığım için uğurlu gelmiştir. Geçen sezon onlarla çıktığımız maçı kaybetmiştik ama olsun. Biz burada aileyiz, aile olduğumuzu Beşiktaş'la daha iyi hissediyoruz. Onlarla olmak çok iyi." cümleleriyle yanıt verdi.