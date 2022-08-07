Spor Ghezzal Golü attığım için ekstra mutluyum
FUTBOL FUTBOL

Ghezzal: Golü attığım için ekstra mutluyum

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan tek golün sahibi Ghezzal, sezona galibiyetle başladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ghezzal: Golü attığım için ekstra mutluyum
Rachid Ghezzal

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 90+6'da Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazanarak yeni sezona 3 puanla başladı.

Takımı adına tek golü atan Ghezzal ise, maçtan sonra yaptığı açıklamada önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerek, "Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Evimizde çok güçlü bir takıma karşı, ciddi anlamda topla iyi oynayan Kayserispor'a karşı aldığımız galibiyet çok önemliydi. Bütün maçlarda galibiyet almak için konsantre olmamız gerekiyor ve savaşmamız gerekiyor. Bunu da bugün son saniyeye kadar gösterdik. Golü attığım için ekstra mutluyum. Son ana kadar savaşmaya devam eden bir Beşiktaş olacağız." dedi.

Tecrübeli futbolcu, hücum hattındaki yeni oyuncularla ilk kez bir resmi maçta birlikte oynadığını hatırlatarak, "İlk defa bir resmi maçta Weghorst ve Muleka ile oynadım. Birbirimize tanımamız lazım. Bu biraz zaman alacak, sezonun ilk maçı ve kolay değil. Kayserispor ilk yarı topu iyi kullandı, bizde önde baskıdan çok sonuç alamadık. Kayseri'nin oyun temposu yüksekti. Bu yüzden çok pozisyon bulamadık. İkinci yarıda rakibin temposu düştüğü için daha iyiydik. Kırmızı kart gördükten sonra daha da çekildiler ve iyi ataklar yaptık. Gol yemeden bu maçı kazanmamız daha iyi aslında. İyiyiz ve daha iyiyiz olacağız." ifadelerine yer verdi.

"Kızlarımla olmak çok iyi hissettiriyor"

Ghezzal, bir basın mensubunun, "Seremoniye kızlarınla çıktın. Bu sana şans getirdi mi?" şeklinde sorduğu soruya, "Umarım seremoniye kızlarımla çıktığım için uğurlu gelmiştir. Geçen sezon onlarla çıktığımız maçı kaybetmiştik ama olsun. Biz burada aileyiz, aile olduğumuzu Beşiktaş'la daha iyi hissediyoruz. Onlarla olmak çok iyi." cümleleriyle yanıt verdi.

Ghezzaldan altın gol

Ghezzal'dan altın gol

​Beşiktaş, son dakika golüyle Kayserispor'u 1-0 yendi
Hollywood sanatçılarının sesiydi

Hollywood sanatçılarının sesiydi

​Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti.
Kılıçdaroğlunun elektriği kesilen vatandaş diye ziyaret ettiği şahıs konuştu: Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi

PKK/PYD'ye ait 10 kilogram patlamaya hazır bomba yakalandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.