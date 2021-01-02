SÜPER LİG

Ghezzal gönlündeki takımı açıkladı, transferine yeşil ışık yaktı

Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Türkiye’de mutlu olduğunu söyledi. Takımda her şeyin iyi gittiği belirten Ghezzal, bir gün İtalya’ya dönmek istediğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ghezzal, siyah-beyazlı formayla yaptığı asistlerle adından söz ettiriyor.

Ghezzal, siyah-beyazlı formayla yaptığı asistlerle adından söz ettiriyor.

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Ghezzal, “Şu an için her şey çok iyi gidiyor. Takımımız iyi ve teknik direktörümüz de bana güveniyor. Düzenli forma şansı da buluyorum ve ligde de iyi bir konumda bulunuyoruz. Umarım böyle devam ederiz. İstanbul ile Floransa arasında bir fark yok. Ben ve ailem İstanbul’da iyi vakit geçiriyoruz. Buradaki spor tesisleri daha da iyi” dedi.

"Form yakalamamda Ribery etkili oldu"

Fiorentina’daki eski takım arkadaşı Franck Ribery hakkında da konuşan Ghezzal, “Ribery ile Fiorentina’da tanışma fırsatım oldu. Hala iletişim halindeyiz. Karantina sonrası formumu yakalamamda bana çok destek oldu. Beşiktaş maçlarından önce onun dedikleri aklıma geliyor ve bu sözlerle motive oluyorum” ifadelerini kullandı.

Ghezzal, Fiorentina'da Ribery ile birlikte forma giydi.
Ghezzal, Fiorentina'da Ribery ile birlikte forma giydi.

"Umarım Beşiktaş’ta şampiyonluk kazanırım"

Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamaya odaklandığını belirten Ghezzal, “Fiorentina’da kalmak isterdim. Bu takımda kendimi iyi hissediyordum, ayrıca sahada çok eğleniyordum. Ancak maalesef iki takım yeniden anlaşamadı. İtalyan futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş’a odaklıyım. Umarım bu takımla şampiyonluk kazanırım” şeklinde konuştu.

Rachid Ghezzal'dan sözleşme açıklaması: Burada olduğum için mutluyum
Rachid Ghezzal'dan sözleşme açıklaması: Burada olduğum için mutluyum

Beşiktaş’ta son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri çeken isimlerden olan Rachid Ghezzal, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Takımın son durumunu aktaran başarılı oyuncu, “2-3 maçlık süre zarfından önce zor bir dönem geçirdik ama iyi bir reaksiyon gösterip 3 galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir durumdayız, iyi bir ortam var. Galibiyetler alıyoruz. Yukarıya doğru bir tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz” diye konuştu.Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya Ghezzal, “Şu an burada olduğum için mutluyum ve taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için önemli olan şu anda iyi oynayıp sahaya odaklanmak. Bunları konuşmak için erken” cevabını verdi.Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Kusursuz transfer “Mahrez’le kıyaslanmak güzel”Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gösterdiği performans sonrasında yıldız oyuncu Mahrez’le kıyaslanmasıyla ilgili konuşan Rachid Ghezzal, “Arkadaşım Mahrez’le kıyaslanmak çok güzel. Kendisi benim çok iyi bir arkadaşım ve Afrika’nın en iyi ismi. Böyle bir kıyas yapılması çok güzel” yorumunu yaptı.Sağ kanatta beraber oynadıkları Rosier’le iyi bir uyum yakaladıklarını da söyleyen başarılı oyuncu, “Rosier’le aynı dili konuştuğumuz için daha kolay oluyor. İkimiz bu durumdan dolayı memnunuz ve iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da sağ kanattaki iyi görüntü önemliydi. Şu anda iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.“İyi bir takımız”Zorlu bir periyoda gireceklerine dikkat çeken Cezayirli futbolcu, “İyi bir takımız, kim oynarsa bu takımda iyi oynar. Az ya da çok süre almak değil verilen katkı önemli. 3 maçlık periyota gireceğiz, bu sürede herkesin katkı vermesi çok önemli” dedi.Form durumunun yükselmesinin sebebini özgüven olarak dile getiren Ghezzal, “Form durumunun ülkeden ziyade, bunun özgüven duygusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş’ın özgüven vermesi, hocanın bana duyduğu güvenle ben formumun bu seviyeye geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın bir hata yaptı"Beşiktaş’ta efsane olmak kolay değil"Sözleşme konusuyla ilgili soruyu tekrar yanıtlayan Ghezzal, “Şu anda sezonun başındayız, çok fazla maç var ve çok hedef var. Öncelikle burada bir şeyler kazanmak istiyorum, şu anda buna odaklandım” şeklinde konuştu.Geçmiş dönemde oynadığı bölgede Quaresma’nın forma giydiği hatırlatılan başarılı oyuncu, “Umarım taraftarla aramda böyle bir durum olur.Quaresma burada bir efsane. Beşiktaş’ta efsane olmak kolay değil. Benim mevkimde oynayan oyunculardan ziyade şu anda Beşiktaş’taki kariyerime ve sahada neler yapabileceğime odaklandım” açıklamasını yaptı.Son olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın’la ilgili düşüncesi sorulan Ghezzal, “Sergen Yalçın tek kelimeyle Beşiktaş efsanesi” diyerek sözlerini tamamladı.Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştıkKartal’ın zirve inadı


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ocak ayı sonu iti...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.