Spor Ghezzalın alternatifi belirlendi Galatasarayın eski yıldızına teklif yapıldı
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Ghezzal'ın alternatifi belirlendi: Galatasaray'ın eski yıldızına teklif yapıldı

Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal’ı kadroda tutmak istiyor. Ancak Cezayirli oyuncuda pürüz çıkması halinde Bruma’nın transfer süreci hızlanacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncu için PSV’ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ghezzalın alternatifi belirlendi: Galatasarayın eski yıldızına teklif yapıldı
Geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 8 gol atarken 17 de asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş yönetimini gerek geçen sene takımda forma giyen oyuncular gerekse listeye yeni giren isimler oldukça zorluyor.

Geçen sezon verim alınan oyuncuların başında gelen Rachid Ghezzal’ı kadroda tutmak isteyen yönetim, oyuncunun menajeri ile İstanbul’da görüştü. Ancak henüz rakamlar konusunda orta yol bulunmuş değil.

Bir olumsuzluk halinde sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş yönetimi, alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan isimlerden biri de Bruma. Beşiktaş yönetimi, Portekizli oyuncu için kulübü PSV’ye resmi teklifini iletti.

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Opsiyonlu kiralık

Opsiyonlu bir şekilde Bruma’yı kiralamak isteyen Beşiktaş’ın Hollanda ekibine bu sezon için 200 bin euro, opsiyon olarak da 2.5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın 26 yaşındaki oyuncuya maaş teklifi ise 1.5 milyon euro.

Daha önce Galatasaray forması da giyen Bruma, son sezonunda Yunanistan ekiplerinden Olimpiakos’ta kiralık olarak forma giyerken 33 maçta 9 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Portekizli kanat oyuncusunun PSV ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ghezzal'da ikinci perde

İstanbul’a gelen Rachid Ghezzal’ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi.

Beşiktaş, Cezayirli futbolcuya bonuslar dahil yıllık 2 milyon 250 bin euro önerdi. Sözleşme süresinin ise 3 yıl olduğu vurgulandı. Ghezzal’ın menajeri Anouir Fazuli, “2,5-3,5 milyon euro arasında bir rakama Leciester City’den Ghezzal’ın bonservisini alabiliriz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Fazuli arasındaki ilk görüşmeler sonlanırken, taraftar kısa süre içinde yeniden bir araya gelecek.

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