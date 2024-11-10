Giovanni van Bronckhorst şampiyonluk yarışını değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir maçının ardından konuştu. Alınan kötü sonuçlar sonrası açılan puan farkını değerlendiren Bronckhorst, "Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var." dedi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı son üç müsabakada puan bıraktı. (2 mağlubiyet, 1 beraberlik)
Kritik puan kaybının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, açıklamalarda bulundu.
"Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Milli arada dinleneceğiz, umarım Ciro Immobile döner. Milot Rashica toparlayacaktır. Bu bölümde 9 puan kaybı çok fazla."
"Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık. Mustafa Hekimoğlu da iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç alamadık."
"İki Avrupa galibiyeti aldık ama işler iyi gitmedi. Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var. Ligdeki performansımızı arttırmamız lazım."