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Giovanni van Bronckhorst şampiyonluk yarışını değerlendirdi

Giovanni van Bronckhorst şampiyonluk yarışını değerlendirdi

22:1610/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Giovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir maçının ardından konuştu. Alınan kötü sonuçlar sonrası açılan puan farkını değerlendiren Bronckhorst, "Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var." dedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.


Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı son üç müsabakada puan bıraktı. (2 mağlubiyet, 1 beraberlik)


Kritik puan kaybının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, açıklamalarda bulundu.


'9 puan kaybı çok fazla'

"Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Milli arada dinleneceğiz, umarım Ciro Immobile döner. Milot Rashica toparlayacaktır. Bu bölümde 9 puan kaybı çok fazla."

'15 dakika çok daha yakın oynadık'

"Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık. Mustafa Hekimoğlu da iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç alamadık."

'Analiz edeceğiz, sezon uzun'

"İki Avrupa galibiyeti aldık ama işler iyi gitmedi. Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var. Ligdeki performansımızı arttırmamız lazım."







#Giovanni van Bronckhorst
#Beşiktaş
#Başakşehir

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