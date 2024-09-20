Giovanni van Bronckhorst'tan tek değişiklik! Eyüpspor maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la berabere kalarak bu sezonun ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, hafta sonu konuk edeceği Eyüpspor'u mağlup edip yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak istiyor.

Trabzonspor maçında Semih Kılıçsoy maça yedekler arasında başlamıştı. Diğer kanatta ise Joao Mario'nun maça başlamasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. Mario, siyah-beyazlı takımla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkmıştı.

Beşiktaş'ta bu sezon kanatta görev yapan isimlerden Semih Kılıçsoy 6 maçta süre aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 asistle oynadı. Milot Rashica ise 7 karşılaşmada görev alırken 3 asist kaydetti. Joao Mario ilk maçına geçtğimiz hafta çıkarken bir diğer yeni transfer Can Keleş Süper Lig'de henüz forma şansı bulamadı. Genç futbolcu Avrupa Ligi elemelerinde tek maçta sahaya çıktı.