Giray Bulak: Panayır havasında maç oynanıyor

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Bulak, “Oyunun akışına baktığımızda beraberlikle sonuçlanacak oyundu. İyi pas yaptılar, iyi pas yaptık. Dirençli bir oyun oldu. Penaltı pozisyonuna takıldım. Sinan Hoca iyi maç yönetmesine rağmen pozisyona takıldım” şeklinde konuştu

"Stadyum havası olmayınca işler bozuluyor"

Deneyimli çalıştırıcı, Ümraniyespor stadının futbola olumsuz etki ettiğine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sahalarda oynamak zor. Stadyum havası olmayınca işler bozuluyor. Burada panayır havasında maç oynanıyor. Buradan çıkanlar Süper Lig’e çıkıyor. Bir taraftan esiyor diğer taraftan dışarı çıkıyor. Yoğunlaşmak zor oldu. 1-0’dan sonra risk aldık. Savunmayı boşaltıp öne aldıktan sonra ikinci gol geldi. Beraberliği yakalayabilirdik. Rakibi ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz. En azından gençlerin iyi bir mücadelesi oldu.”



