Giresunspor Başkanı duyurdu: Kulübü devretmeye hazırım

Yamak, bu sezon takımı tekrar kurmaları için yaklaşık 50 milyon liraya daha ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, Giresunspor'un ocak ayına kadar 150 milyon liraya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Ben buradan çağrıda bulunuyorum, yerli, yabancı, yatırımcı, bu kulübü alabilecek, talipli olabilecek kim varsa arkasında çalışmaya hazırım, kulübü hemen kendilerine vermeye hazırız. Kulübü alacak kişilerin sadece ekonomik değil hukuki olarak, altyapı olarak, kulübün sürekliliği olarak, bu kulübün, Giresunspor Kulübü Derneği'nin yüzde 51 hisselerine sahip olup, yüzde 49'unu alabilecek kim varsa çıksın bugün hazırız. Önceki genel kurulda da bu yapılmış verebiliriz. Buraya çıkıp, sahip çıkabilecek bir yönetim varsa, eğer bu parayı sağlayabileceklerse ben hemen kongreye gitmeye hazırım. Kesinlikle bu kulübün koltuk sevdalısı değilim, gerekeni yapmaya hazırız."