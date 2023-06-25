|
Spor

Giresunspor Başkanı duyurdu: Kulübü devretmeye hazırım

Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Yerli, yabancı, yatırımcı, bu kulübü alabilecek, talipli olabilecek kim varsa arkasında çalışmaya hazırım, kulübü hemen kendilerine vermeye hazırız" dedi.

11:08 . 25/06/2023 Pazar
AA
Giresunspor topladığı 40 puanla Süper Lig'de tutunamadı.

Giresunspor topladığı 40 puanla Süper Lig'de tutunamadı.

Nahid Ramazan Yamak, Giresunspor tesislerinde düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Vefa Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, kulübün borçları ve gelecek sezon oluşturmayı planladıkları sponsorluk gelirleriyle ilgili bilgi verdi.


Ara transfer dönemi için ödenmesi gereken borçlar olduğunu vurgulayan Yamak, ocak ayındaki transfer tahtasını açtırmaları için yaklaşık 109 milyon lira gerektiğini söyledi.


Yamak, bu sezon takımı tekrar kurmaları için yaklaşık 50 milyon liraya daha ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, Giresunspor'un ocak ayına kadar 150 milyon liraya ihtiyacı olduğunu kaydetti.


Kulübe sahip çıkılması yönünde çağrıda bulunan Yamak, şöyle devam etti:


"Ben buradan çağrıda bulunuyorum, yerli, yabancı, yatırımcı, bu kulübü alabilecek, talipli olabilecek kim varsa arkasında çalışmaya hazırım, kulübü hemen kendilerine vermeye hazırız. Kulübü alacak kişilerin sadece ekonomik değil hukuki olarak, altyapı olarak, kulübün sürekliliği olarak, bu kulübün, Giresunspor Kulübü Derneği'nin yüzde 51 hisselerine sahip olup, yüzde 49'unu alabilecek kim varsa çıksın bugün hazırız. Önceki genel kurulda da bu yapılmış verebiliriz. Buraya çıkıp, sahip çıkabilecek bir yönetim varsa, eğer bu parayı sağlayabileceklerse ben hemen kongreye gitmeye hazırım. Kesinlikle bu kulübün koltuk sevdalısı değilim, gerekeni yapmaya hazırız."








#Giresunspor
#Nahid Ramazan Yamak
#1. Lig
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
26 Haziran Pazartesi bankalar açık mı?