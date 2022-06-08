Giresunspor kongresinde akıl oyunları: İbrayı oldu bittiye getirdiler

Giresunspor’un bugün yapılan ikinci olağan genel kurulunda skandal anlar yaşandı. Yeşil beyazlı yönetimin ibra edilip edilmeyeceği konusunun değerlendirildiği esnada mali raporlar üyelerle paylaşılmadı ve yönetimin ibra edildiği duyuruldu.
Bunun yanı sıra kongrede divan heyeti başkanlığı yapan Ercan Ayhan’ın aynı zamanda Hakan Karaahmet’in yönetim kurulu listesinde yer almasının da tüzüğe aykırı olduğu ileri sürüldü.
Giresunspor delegelerinin yaşananlardan rahatsız olduğu ve konuyu mahkemeye götüreceği belirtildi.