Giresunspor kongresinde akıl oyunları: İbrayı oldu bittiye getirdiler Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda kümede kalan Giresunspor'da sezon sonunda yapılan kongrede skandal anlar yaşandı. Yeşil beyazlı ekibin kongresinde mali raporlar üyelerle paylaşılmazken yönetimin ibra edildiği duyuruldu. Yaşananlar sonrasında Giresunspor'un kongresinin iptal edilmesi gündeme geldi.

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