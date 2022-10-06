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Giresunspor'dan Beşiktaş'a gözdağı: Yenemeyeceğimiz takım yok

Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Giresunspor, galibiyete odaklandı. Asbaşkan Ercan Ayhan, "Süper Lig'de yenemeyeceğimiz takım yok" diyerek iddiasını ortaya koydu.

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Haber Merkezi AA
Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ercan Ayhanın Beşiktaş maçı öncesi açıklamaları
Ercan Ayhan

Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ercan Ayhan, Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçladıklarını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğuna işaret eden Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Kulüpler, camialar ne kadar büyük olsa da futbol sahada yürekle oynanır. Geçtiğimiz sezon bunu tüm futbol camiasına gösterdik. Geçen sezon Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-0 gibi farklı skorla yendik. Giresun'da ise berabere kaldık. Aynı başarıları bu sezon da gerçekleştirmek istiyoruz. Beşiktaş'tan çekinmiyoruz. Onları evlerine puansız yollayacağız."

"İddialı bir takım haline geliyoruz"


Ayhan, bu sezon başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Mütevazı bir kulübüz. Kadrosuyla, kulübüyle, mali yapısıyla mütevazı bir camia. Ancak geçtiğimiz sezon Süper Lig'de adından söz ettiren bir takım olduk. Bu dönemdeki hedefimiz daha da iyi yerlere ulaşmak. Sezona da iyi başladık. İddialı bir takım haline geliyoruz" diye konuştu.

"Süper Lig'de yenemeyeceğimiz takım yok"

"Süper Lig'de yenemeyeceğimiz takım yok" ifadesini kullanan Ayhan, "Bunu geçen sezon 'Dört Büyükler' başta olmak üzere, aldığımız iyi skorlarla gösterdik. Galatasaray'ın bu sezon tek mağlubiyeti var, o da Giresunspor karşısında" şeklinde konuştu.

Ayhan, hiçbir kulüpten çekinmediklerini dile getirerek, "Gelecek haftalarda Giresunspor'un iyi sonuçlar alarak hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz. Bu ligde kesinlikle kalıcıyız. Biz yönetim olarak, teknik heyetimize ve oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Yönetim kurulu olarak kendilerinin yanındayız" diyerek sözlerini tamamladı.

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