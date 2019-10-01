Giresunspor'da Akhisarspor maçı öncesi futbolculara ödeme yapıldı
PTT 1.LİG

Giresunspor'da Akhisarspor maçı öncesi futbolculara ödeme yapıldı

TFF 1. Lig'de 6 haftada sadece 2 puan alabilen Giresunspor’da kulüp başkanı Sacit Ali Eren, her türlü olumsuzluğa rağmen takımı ayağa kaldırabilmek için harekete geçti.

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Başkan Eren, Akhisarspor maçını diriliş maçı olarak görüyor.

Başkan Eren, Akhisarspor maçını diriliş maçı olarak görüyor.

Giresunspor Başkanı Eren, kulübü içerisinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkartmak maddi manevi seferberlik ilan etti.

Haber28'de yer alan habere göre kulüpte yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek için dün akşam olağanüstü gündemle toplanan Eren başkanlığındaki Giresunspor yönetimi, camiadan gelen tepkileri dikkate alarak sportif direktör Ümit Teke ile yollarını ayırma kararı aldı.

Başkan Eren, cumartesi günü lider Akhisarspor ile oynanacak maçta da takımı motive edebilmek için önemli bir adım attı. Kulüp yönetimi, zorlu doksan dakika öncesi oyunculara bugün 1 milyon 600 bin TL ödeme yaptı.


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