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Giroud Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Giroud'un menajerinden Beşiktaş açıklaması

Adı Beşiktaş'la anılan Arsenal'ın golcüsü Giroud'un menajeri, Fransız futbolcunun siyah-beyazlıların teklifine olumlu bakmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Girodu'un Arsenal'la sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.

Girodu'un Arsenal'la sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.

Fotoğraf: Reuters

Arsenal'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fransız golcü Giroud'un kariyer planlamasıyla ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Fransız basınına konuşan menajer Michael Manuello, 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ve Çin'den gelen tekliflerle ilgilenmediğini söyledi.

Giroud'un henüz emeklilik yaşına gelmediği ifade eden Manuello, şöyle konuştu;

  • "Giroud'un daha fazla para kazanmak için takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Beşiktaş ve Çin onun ilgisini çekmiyor. Sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacaktır."
Giroud, bu sezon Lacazette'nin kadroya katılmasıyla birlikte ligde 15 maçta forma giydi. Fransız yıldız bu maçlarda 4 gol atma başarısı gösterdi.
Giroud, bu sezon Lacazette'nin kadroya katılmasıyla birlikte ligde 15 maçta forma giydi. Fransız yıldız bu maçlarda 4 gol atma başarısı gösterdi.

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