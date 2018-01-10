Giroud'un menajerinden Beşiktaş açıklaması

Arsenal'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fransız golcü Giroud'un kariyer planlamasıyla ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Fransız basınına konuşan menajer Michael Manuello, 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ve Çin'den gelen tekliflerle ilgilenmediğini söyledi.

Giroud'un henüz emeklilik yaşına gelmediği ifade eden Manuello, şöyle konuştu;