SÜPER LİG

Giuliano Fenerbahçe'de görmek istediği ismi açıkladı

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Giuliano, sarı-lacivertli takımda görmek istediği futbolcuyu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giuliano bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 12 gol atarken 1 de asist yaptı.

Giuliano bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 12 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Giuliano, kulüp televizyonunda katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'de en beğendiği oyuncuların Babel ve Talisca olduğunu aktaran 27 yaşındaki yıldız futbolcu şunları ifade etti:

  • Benim fikrime göre yüksek seviyede olduğunu düşündüğüm birkaç oyuncu var. Talisca çok sıra dışı bir dönem geçiriyor ama Babel'i de çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın oyuncusu ve bence eksiksiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın maçlarında kaderi etkiliyor. Onu da Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasına koyarım.

Fenerbahçe'de görmek istediği isimle ilgili soru üzerine Giuliano şu yanıtı verdi:

  • Benimle Gremio'da oynamış bir oyuncuyu söyleyeceğim. Porto Alegre'den. Üzerinden 2 yıl geçti bile. Hala orada devam ediyor. Adı Ramiro. 2. ön libero veya 3. ön libero olarak oynayabilir, kanat bölgesinde oynayabilir sağ ve solda. Kısa boylu, fiziksel olarak kuvvetli bir oyuncu. Onunla oynadığım dönem çok istekliydim çünkü bana çok saha içinde yardımcı oluyordu. Çok koşuyordu, devasa akciğerleri vardı çünkü bütün maç çok koşabiliyordu. Taktiksel anlamda çok zeki, tekrar birlikte oynamak istediğim oyuncu o.

2013'ten bu yana Gremio'ds forma giyen 24 yaşındaki Ramiro kulüp kariyeri boyunca çıktığı 193 maçta 17 gole imzasını attı.
2013'ten bu yana Gremio'ds forma giyen 24 yaşındaki Ramiro kulüp kariyeri boyunca çıktığı 193 maçta 17 gole imzasını attı.

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