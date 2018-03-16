Giuliano Fenerbahçe'de görmek istediği ismi açıkladı

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Giuliano, kulüp televizyonunda katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'de en beğendiği oyuncuların Babel ve Talisca olduğunu aktaran 27 yaşındaki yıldız futbolcu şunları ifade etti:

Benim fikrime göre yüksek seviyede olduğunu düşündüğüm birkaç oyuncu var. Talisca çok sıra dışı bir dönem geçiriyor ama Babel'i de çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın oyuncusu ve bence eksiksiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın maçlarında kaderi etkiliyor. Onu da Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasına koyarım.

Fenerbahçe'de görmek istediği isimle ilgili soru üzerine Giuliano şu yanıtı verdi: